Sahaflardan yardım seferberliği

İzmir’de geçen hafta başında meydana gelen sel felaketinde 25 yıllık sahaf Nazım Emre Koca’nın binlerce kitabı barındıran dükkânı ve deposu da zarar görmüştü. Sahaflar Derneği, Koca’nın zarar gören kitapları için bir kampanya başlattı. Koca sel baskınını ve ardından yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “O gün bütün gece yağmur yağmıştı. Dükkânımın üst katındaki komşum aradı, durumu anlattı. Yarım saat sonra da dükkânın olduğu binanın yöneticisini aradım. O da ‘Artık gelmene gerek yok, çünkü artık dükkân diye bir şey yok’ diyerek durumu özetledi.

Binlerce kitap, gazete, plaklar, eski fotoğraflar vardı. Bir sahafta olabilecek her şey vardı. Tamamen yok oldular. En üzücüsü, kedim Mirnoş oradaydı. Sahaflar Derneği destek için bir kampanya başlattı. ‘Nadirkitap’ sitesi de zarar gören bazı kitapları sembolik bir fiyattan satışa çıkardı. Bazı eski ve nadir kitaplar da vardı. Apollo 14’ün astronotlarından 1970 yıllarda bir Türk profesöre imzaladığı kitabı da vardı.”