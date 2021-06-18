Sahaflar Çarşısı’nın felsefecisi: Arslan Kaynardağ

Hepimiz mutlaka Sahaflar Çarşısı’nda Arslan Kaynardağ’a (1923-2018) uğrardık, çünkü o sadece bir sahaf değildi, kitaplar üzerine bize bilgi verir, tavsiyelerde bulunurdu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirmiş, Spinoza üzerine doktora yapmıştı. Bir derneğe olan siyasal üyeliği yüzünden bir daha mesleğine dönememiş, sahaflığı seçmişti.

Birçok sahafın yanında çalışmış, sergiler açmıştı. Yalnız Türkçe kitaplar değil, tezgâhında yabancı dilde kitaplar da bulundururdu.

Ben ondan Will Durant’ın İngilizce ‘Felsefe Tarihi’ni almıştım.

Kalıcı olma kararına vardıktan sonra çarşıda bir dükkân kiralamış, adını da ‘Elif’ koymuştu.

Bizim yazdıklarımız üzerine de düşüncelerini söyler, yapıcı eleştirilerde bulunurdu.

Edebiyatla da ilgisi vardı, Yeditepe Ödülü’nün jürisinde yer almıştı.

Sahaf Emin Nedret İşli ‘Sahafnâme’ adlı kitabında Arslan Kaynardağ’ın çarşıdaki yerini, önemini yazmıştı: “Bilim adamlığının yanı sıra sahaflık mesleğine getirdiği yenilikler, Elif Kitabevi’yle çarşıya getirdiği modern anlayış nedeniyle sahafların felsefecisi tanımına uygun bir ustayı, saygıyla, sevgiyle anıyorum.”

Dergi yayıncılığını, kitap yayımlamayı da bırakmadı, yazar yayıncı listesine de bu özelliğiyle girdi.

* Kitap Belleten (1960-1965) adlı bir biyografya-bibliyografya dergisi çıkardı.

* İlk kitabı ‘Shakespeare’de Türkiye, Türkiye’de Shakespeare’ idi.

* Şiirlerini ‘Sevgiler de Gündemdedir’ adlı kitabında topladı.

Felsefe ve felsefeciler üzerine birçok kitabı hazırladı, yayımladı.

* Türkiye’de Yayınlar, Seçilmiş Kitaplar Kataloğu

* Bizde Felsefenin Kurumsallaşması ve Türkiye Felsefe Kurumu’nun Tarihi

* Filozoflarla Söyleşiler-Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe

* Değişen Türkiye, Değişen Felsefe Dili ve Macit Gökberk

* Kadın Felsefecilerimiz

* Türk Felsefeciler için Kılavuz Kitaplar

Arslan Kaynardağ modeli sahaflar birçok araştırmacıya yardımcı olur, kaynak sunarlar.

Elif Kitabevi’ndeki konuşmalarımızı sevgiyle anıyorum.