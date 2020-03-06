Sónar İstanbul'da bunları kaçırmayın!
Görsel ve işitsel bir şov niteliğindeki Sónar Festival, Zorlu PSM’nin her alanını kapsayan programıyla dün kapılarını açtı. 40’tan fazla DJ ve prodüktörü ağırlayan, bugün ve yarın devam eden festivalde kaçırmamanız gereken performansları seçtik.
BUGÜN
Adam Bayer - 04.00
İsveçli prodüktör ve DJ, techno’nun dipsiz kuyularına inerek 20 yıllık kariyerinin verdiği ustalıkla sürükleyici bir set ortaya koyacak. Sound’unun en büyük farkı ise modern ve klasiği harmanladığı miksler ortaya çıkarması. Sabaha karşı 4’te çıkacak olan DJ, festivalin günü aydınlatan isimlerinden.
Christian Löffler - 23.15
Alman prodüktör müziğini “Yaptığım dans müziği içinde melankoli barındırıyor. İnsanların bu melankolinin içinde dans etmesi ise techno’nun doğasında var. Bu çok özel bir kombinasyon ve elektronik müzik her zaman içinde karanlığı barındırır” diye tanımlıyor. Bize de o karanlık diskonun içinde dans etmek kalıyor.
Actress - 00.30
Actress aynı gece iki ayrı performans sunacak. İlki Sónar Hall sahnesinde medya sanatçısı Young Paint A.I ile hem görsel hem de işitsel bir deneyim sundukları ve anı anına gerçekleşen performans. Actress’in ikinci sahnesi ise solo olarak SónarScreen sahnesinde. Burada masalsı bir ambiyansın içine sokacağı bir set ile bizi karşılayacak. Detroit techno tabanlı müziği ise tüm deneysel çalışmalarının tabanını oluşturuyor.
Catnapp - 22.45
Arjantin doğumlu ama artık bir Berlinli olan Catnapp, festivalin gizli sürprizlerinden. Rap, R&B ve elektronik müziği harmanlayan parçaları var. Adını Rihanna’nın moda gösterisinde müziğini çalmasıyla duyurdu ama o bundan daha öte... Son albümünü Modeselektor’un Monkeytown adlı plak şirketinden yayımlayan Catnapp, baştan çıkarıcı beat’lere de sahip. Şaşırtıcı bir sahne performansına şahit olabilirsiniz.
Steffi - 04.00
Avrupa’nın en ilham verici elektronik müzik ülkelerinden biri olan Hollanda’dan yola çıkan Steffi’nin, fütüristik bir dile sahip setleri var. Özellikle analog, bir diğer deyişle plak tutkusu, müziğini yaratırken en büyük ilhamı. Bas ağırlıklı bir müzik ortaya koyan DJ, klasik house ile techno’yu bazen vokal sesleriyle harmanlıyor. Setin başında ise adeta hipnotize edici bir canlı performans deneyimi sunuyor.
YARIN
Tzusing - 00.00
Tek bir lokasyona bağımlı kalmadan evrensel ya da var olmayan bir dünyanın müziğini ortaya koyuyor Tzusing... Cyberpunk müzik ve endüstriyel techno’dan ilham alan DJ prodüktörün setleri her zaman sürprizli. Festivalin deneysel dünyasının en önemli örneklerinden biri.
Seefel - 01.15
Dinleyicilerine enstrümantal bir elektronik müzik sunuyorlar. Vokal Sarah Peacock’ın naif sesi, festival kalabalığının içerisinde size huzurlu bir alan yaratacak. Ayrıca konserler sırasında doğaçlama performanslar da gerçekleştiriyorlar. Londralı grubun birçok farklı janr birleştiren şarkılarına kulak verin.
Ben Klock - 02.30
Almanya’nın, hatta yeni neslin techno üssü Berlin’in en önemli DJ’lerinden biri... Festival kapsamında katıksız, pür bir techno’ya şahit olmak istiyorsanız eğer sabaha karşı 02.30’da Ben Klock’un sahnesinin tam karşısında hazır olun. Setlerinde sürükleyici ve bir an bile yerinizde duramayacağınız bir harman var.
Denis Sulta - 04.00
İngiltere’nin son yıllarda üretimleri ve özellikle sahne performansı olarak en eğlenceli DJ’lerinden... Ne kadar karanlık bir techno ortaya koysa da kabinin arkasındaki sempatik tavırları ile bambaşka bir ruh haline girmenizi sağlıyor. Sabaha karşı 4’te setin başında olacak Deniz Sulta, festivalin kapanışını da yapacak. Perküsyonlu house olarak tabir edilen janrdan da oluşan parçalarını bu gece için özel olarak çalacağına emin olabilirsiniz.
Yeni medya sanatı ve müzik
Festivalin kapsamında Sónar+D’de de yeni medya sanatçılarının teknoloji ve sanatı bir arada sunduğu projeleri izleme şansını yakalayacağız. Söyleşiler, sergiler, atölyeler ile müziğin geleceğine de şahit olacağız. Sanal gerçekliğe vurgu yapan Sky Lounge alanındaki sergiler öne çıkıyor. Festival alanının hemen girişinde yer alan 24 x 6 metrelik ekranında yeni medya sanatından örnek sunacak olan ve bir defalık gerçekleşecek özel görsel-işitsel setiyle Ambient A.V by Max Cooper da yarın akşam kaçırılmayacak performanslar arasında. Ayrıca DJ’lerin yeni medya sanatını kullanış biçimlerine hayran kalacaksınız!
Sónar Istanbul programı
BUGÜN
SonarClub by %100 Music
20.30 Debora İpekel
21.45 Oceanvs Orientalis/ Ex Nihilio
23.15 Christian Löffler
01.00 Red Axes
02.00 Vaal
04.00 Adam Beyer
SonarLab by Red Bull
20.00 Tko
20.45 Millennial Hug
22.45 Catnapp
00.00 Skee Mask
02.00 Bjarki
04.00 Steffi
SonarHall
22.15 Dökk by Fuse
23.15 The Skin by Re:sole
00.30 Actress + Young Paint
SonarMini
21.00 Nova Persona
22.30 Ali Gültekin
00.30 Feyza Emir
02.30 Çağan Tunalı
SonarScreen
22.00 Zero Sum
23.00 Actress
00.45 Live Choir
02.15 R.a.w Live Coding
YARIN
SonarClub by %100 Music
20.30 Gülnihal
22.00 Erdem Tunalı
23.15 Max Cooper
00.30 Kölsch
02.30 Ben Klock
04.30 Paula Temple
SonarLab by Red Bull
20.00 Zozo
21.45 DJ Python
00.00 Tzusing
02.00 Umfang
04.00 Denis Sulta
SonarHall
22.15 Intensional Particle by Hiroaki Umeda
23.15 Kelly Moran
01.15 Seefeel
SonarMini
21.00 Ezgi Taşçeviren
22.30 Fattish
00.00 Ece Özel
01.30 Aksak
03.00 Levent Alp
SonarScreen
22.00 Yang Jahz
23.00 Chronosphere
00.15 Multiverse by Fuse
02.15 Ambient av by Max Cooper
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