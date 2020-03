Sónar İstanbul'da bunları kaçırmayın!

BUGÜN

Adam Bayer - 04.00

İsveçli prodüktör ve DJ, techno’nun dipsiz kuyularına inerek 20 yıllık kariyerinin verdiği ustalıkla sürükleyici bir set ortaya koyacak. Sound’unun en büyük farkı ise modern ve klasiği harmanladığı miksler ortaya çıkarması. Sabaha karşı 4’te çıkacak olan DJ, festivalin günü aydınlatan isimlerinden.

Christian Löffler - 23.15

Alman prodüktör müziğini “Yaptığım dans müziği içinde melankoli barındırıyor. İnsanların bu melankolinin içinde dans etmesi ise techno’nun doğasında var. Bu çok özel bir kombinasyon ve elektronik müzik her zaman içinde karanlığı barındırır” diye tanımlıyor. Bize de o karanlık diskonun içinde dans etmek kalıyor.

Actress - 00.30

Actress aynı gece iki ayrı performans sunacak. İlki Sónar Hall sahnesinde medya sanatçısı Young Paint A.I ile hem görsel hem de işitsel bir deneyim sundukları ve anı anına gerçekleşen performans. Actress’in ikinci sahnesi ise solo olarak SónarScreen sahnesinde. Burada masalsı bir ambiyansın içine sokacağı bir set ile bizi karşılayacak. Detroit techno tabanlı müziği ise tüm deneysel çalışmalarının tabanını oluşturuyor.

Catnapp - 22.45

Arjantin doğumlu ama artık bir Berlinli olan Catnapp, festivalin gizli sürprizlerinden. Rap, R&B ve elektronik müziği harmanlayan parçaları var. Adını Rihanna’nın moda gösterisinde müziğini çalmasıyla duyurdu ama o bundan daha öte... Son albümünü Modeselektor’un Monkeytown adlı plak şirketinden yayımlayan Catnapp, baştan çıkarıcı beat’lere de sahip. Şaşırtıcı bir sahne performansına şahit olabilirsiniz.

Steffi - 04.00

Avrupa’nın en ilham verici elektronik müzik ülkelerinden biri olan Hollanda’dan yola çıkan Steffi’nin, fütüristik bir dile sahip setleri var. Özellikle analog, bir diğer deyişle plak tutkusu, müziğini yaratırken en büyük ilhamı. Bas ağırlıklı bir müzik ortaya koyan DJ, klasik house ile techno’yu bazen vokal sesleriyle harmanlıyor. Setin başında ise adeta hipnotize edici bir canlı performans deneyimi sunuyor.

YARIN

Tzusing - 00.00

Tek bir lokasyona bağımlı kalmadan evrensel ya da var olmayan bir dünyanın müziğini ortaya koyuyor Tzusing... Cyberpunk müzik ve endüstriyel techno’dan ilham alan DJ prodüktörün setleri her zaman sürprizli. Festivalin deneysel dünyasının en önemli örneklerinden biri.

Seefel - 01.15

Dinleyicilerine enstrümantal bir elektronik müzik sunuyorlar. Vokal Sarah Peacock’ın naif sesi, festival kalabalığının içerisinde size huzurlu bir alan yaratacak. Ayrıca konserler sırasında doğaçlama performanslar da gerçekleştiriyorlar. Londralı grubun birçok farklı janr birleştiren şarkılarına kulak verin.

Ben Klock - 02.30

Almanya’nın, hatta yeni neslin techno üssü Berlin’in en önemli DJ’lerinden biri... Festival kapsamında katıksız, pür bir techno’ya şahit olmak istiyorsanız eğer sabaha karşı 02.30’da Ben Klock’un sahnesinin tam karşısında hazır olun. Setlerinde sürükleyici ve bir an bile yerinizde duramayacağınız bir harman var.

Denis Sulta - 04.00

İngiltere’nin son yıllarda üretimleri ve özellikle sahne performansı olarak en eğlenceli DJ’lerinden... Ne kadar karanlık bir techno ortaya koysa da kabinin arkasındaki sempatik tavırları ile bambaşka bir ruh haline girmenizi sağlıyor. Sabaha karşı 4’te setin başında olacak Deniz Sulta, festivalin kapanışını da yapacak. Perküsyonlu house olarak tabir edilen janrdan da oluşan parçalarını bu gece için özel olarak çalacağına emin olabilirsiniz.

Yeni medya sanatı ve müzik

Festivalin kapsamında Sónar+D’de de yeni medya sanatçılarının teknoloji ve sanatı bir arada sunduğu projeleri izleme şansını yakalayacağız. Söyleşiler, sergiler, atölyeler ile müziğin geleceğine de şahit olacağız. Sanal gerçekliğe vurgu yapan Sky Lounge alanındaki sergiler öne çıkıyor. Festival alanının hemen girişinde yer alan 24 x 6 metrelik ekranında yeni medya sanatından örnek sunacak olan ve bir defalık gerçekleşecek özel görsel-işitsel setiyle Ambient A.V by Max Cooper da yarın akşam kaçırılmayacak performanslar arasında. Ayrıca DJ’lerin yeni medya sanatını kullanış biçimlerine hayran kalacaksınız!

Sónar Istanbul programı

BUGÜN

SonarClub by %100 Music

20.30 Debora İpekel

21.45 Oceanvs Orientalis/ Ex Nihilio

23.15 Christian Löffler

01.00 Red Axes

02.00 Vaal

04.00 Adam Beyer

SonarLab by Red Bull

20.00 Tko

20.45 Millennial Hug

22.45 Catnapp

00.00 Skee Mask

02.00 Bjarki

04.00 Steffi

SonarHall

22.15 Dökk by Fuse

23.15 The Skin by Re:sole

00.30 Actress + Young Paint

SonarMini

21.00 Nova Persona

22.30 Ali Gültekin

00.30 Feyza Emir

02.30 Çağan Tunalı

SonarScreen

22.00 Zero Sum

23.00 Actress

00.45 Live Choir

02.15 R.a.w Live Coding

YARIN

SonarClub by %100 Music

20.30 Gülnihal

22.00 Erdem Tunalı

23.15 Max Cooper

00.30 Kölsch

02.30 Ben Klock

04.30 Paula Temple

SonarLab by Red Bull

20.00 Zozo

21.45 DJ Python

00.00 Tzusing

02.00 Umfang

04.00 Denis Sulta

SonarHall

22.15 Intensional Particle by Hiroaki Umeda

23.15 Kelly Moran

01.15 Seefeel

SonarMini

21.00 Ezgi Taşçeviren

22.30 Fattish

00.00 Ece Özel

01.30 Aksak

03.00 Levent Alp

SonarScreen

22.00 Yang Jahz

23.00 Chronosphere

00.15 Multiverse by Fuse

02.15 Ambient av by Max Cooper