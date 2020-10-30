Rüya gibi bir âleme ışınlanın

Filiz Özdem’in sürükleyici kurgusu ve Fethi Yılmaz’ın birbirinden güzel desenleriyle ‘Mutluluk Hediyesi’, rüya gibi bir âleme ışınlıyor bizleri. Zaten mevzu da rüyalardan, düşlerden açılıyor. Büyükannesi rüyasında ne gördüğünü sorunca hatırlamadığını fark eden küçük kız başlıyor yaratıcılığını ve hayallerini konuşturmaya. Maksat rüyaları dinlemeyi çok seven büyükannesine hayali de olsa bir mutluluk hediyesi vermek. Düş kurmak bedava, harika bir hikâyeyi paylaşmanın mutluluğuysa paha biçilemez dercesine atlıyor küçük kız hava gemisine, çıkıyor bulutların üzerine ve rüyadan rüyaya, maceradan maceraya koşuyor.

Kirpiler Kraliçesi’nin sihirli meyve bahçesine uğruyor önce. Bahçeyi sihrine kavuşturacak kurtarıcının kendisi olduğunu öğrenince Kediler Ülkesi’ne doğru yola çıkıyor bu defa. Kediler Şahı’nın çaldığı meyveyi ondan alması gerekiyor çünkü. Koca bir fare ordusu yardımına koşuyor ama yine de Kediler Şahı’nı bulmak o kadar kolay değil; yol, şaşırtmacalar, bulmacalar ve sırlarla dolu. Küçük kız, aynalarla kaplı labirentlerin, yüzen kuşların ve uçan balıkların merak ve heyecan uyandıran gizemini çözmeli evvela.

Altından meyveler, su damlacığından saraylar, şövalye fareler ve bir dolu sürprizle hayaller âleminin enginliklerinde gezdiren ‘Mutluluk Hediyesi’, mutluluğa ve onu paylaşmaya bambaşka bir pencereden bakıyor.

MUTLULUK HEDİYESİ

Filiz Özdem

Resimleyen: Fethi Yılmaz

Yapı Kredi Yayınları, 2020

40 sayfa, 35 TL.

Emek, cesaret ve incelikli bir kalp...

Ebru Şanal’ın yazıp resimlediği ‘Gizemli Komşumuz Kukumav’ bizleri kuşların rengârenk cıvıltılı dünyasına götürüyor ve önyargılar üzerine düşünmeye, bilinmeyene daha yakından bakmaya davet ediyor.

Kumru Kumi ve Puhpuh’un yuvasının yakınındaki evin bacasına günün birinde kimsenin tanımadığı gizemli bir kuş taşınıyor. Ancak her şeyin onun taşınmasıyla başladığını söylemek zor. Zira, o gelmeden önce de Kumi’yle arkadaşları bir araya geldiklerinde, başka arkadaşları hakkında bol bol dedikodu yapıyorlar. Yalıçapkını gözünün önünü bile göremiyormuş, Karga Lola şarkıcılığa merak salmış, Martı Dodo o kadar kilo almış ki yakında uçamayacakmış, hele şu yeni taşınan ve sadece geceleri uçan suratsız Kukumav yok muymuş, inanılmaz kötü biriymiş ve daha neler neler...

Anlayacağınız Kumi’yle dostları sadece yeni taşınan ve hiç tanımadıkları Kukumav’a önyargıyla yaklaşmakla kalmıyor, diğer arkadaşlarının farklılıklarıyla da alay ediyor, bununla acayip eğleniyorlar.

Ta ki bir gece kopan amansız fırtınaya kadar. O gece ve sonrasında yaşanan sürpriz gelişmeler peşin hükümlülüğün ne kadar yanıltıcı olduğunu göstermekle kalmıyor. Hikâyenin rotasını sevgiden yana çizerek bilinmeyene yakından bakmanın, onu tanımanın ve anlamanın her şeyden önce emek, cesaret ve incelikli bir kalp gerektirdiğini de vurguluyor.

GİZEMLİ KOMŞUMUZ KUKUMAV

Esra Şanal

Mavi Tilki Yayınları, 2020

40 sayfa, 35 TL.