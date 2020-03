‘Rhinos Back in Town’ Masterpiece’te

Sanatçı Özge Günaydın’ın soyu tükenen canlılara ve gezegenimizin yok oluşuna dikkat çeken kişisel sergisi ‘Rhinos Back in Town’; dünyamızın altıncı büyük kitlesel yok oluş evresinde olduğunu, soyu tükenen gergedanlar üzerinden irdeliyor. Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide sanatçı Özge Günaydın, doğa ile yüzeysel olarak kurduğumuz ya da kuramadığımız ilişkiyi, içinde bulunduğumuz zaman dilimine bağlı olarak düşünsel ve sezgisel olarak ele alıyor.

Sergi; resim, heykel, dijital manipülasyon, enstalasyon, video art, görüntü yönetmenliği Ersan Bayraktar’a ait bir belgesel ve açılışa özel olarak bir de sahne performansından oluşacak. Bu kapsamlı serginin en büyük özelliği ise konukların 5 duyusuna da hitap edecek olması. İzleyicilerin göreceği, duyacağı, dokunacağı, koklayacağı ve hatta tadacağı bir tasarım olarak düşünülen proje; bilinçaltımızda tahribata yol açan modern hayatın yarattığı olumsuz duruma sanatın evrensel dili ile dikkat çekmeyi hedefliyor. Proje ayrıca; ilk kez kendine has özel bir kokusu olan bir sergi olarak da benzerlerinden ayrılıyor.

‘Rhinos Back in Town’ sergisi Maslak-Masterpiece Hall’da 20 Mart, Cuma akşamı sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 20 Nisan 2020 tarihine kadar her gün 11.00 - 20.00 saatleri

arasında görülebilir.