Ressam Jafri’den dünyanın en büyük resmi

Dubai’de yaşayan ve üreten İngiliz güncel sanatçı Sacha Jafri şu ana dek tuval üzerine yapılmış en büyük resim olarak bir rekora imza atmaya hazırlanan bir resim üzerinde çalışıyor. Altı haftadır Atlantis Otel’de izolasyonda olan ve resmi üzerine çalışan Jafri, iki futbol sahası büyüklüğündeki eserinin geliriyle yardım kuruluşları için destek toplamayı hedefliyor. ‘Bir aradayız/İnsanlıktan İlhamla’ adlı çalışma, tamamlandığında, 48 saat boyunca sergileneceği The Dubai Frame’e taşınacak.







Jafri, projenin bir parçası olarak dünyanın dört bir yanından çocukları, kendi izolasyon ve bağlantı temalı sanat eserlerini sunmaya davet ediyor. Eser tamamlandığında yapılacak açık artırmada çocukların eğitim kaynaklarını, hastaneleri ve sağlık çalışanlarını desteklemek için 20 milyon euronun üzerinde bağış toplanması umuluyor.



