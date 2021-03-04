‘Renkligiller’ serisi yenilendi

Defne Ongun Müminoğlu’nun 3 yaş ve üzerine hitap eden ‘Renkgiller’ serisi, Merve Ergenoğlu’nun çizimleriyle yenilendi. ‘Oyun Peşinde’, ‘Kampta’ ve ‘Yollarda’ isimli üç kitaptan oluşan seri, doğa sevgisi, sosyal sorumluluk, sosyal hayat, oyun, seyahat etmek, sanat gibi konulara odaklanıyor.



Çocuklara ve ebeveynlere hayatın temposu içinde farklı bakış açıları sunan eğlenceli seri, keşfetmek, bilgilenmek, yaşanan anların farkında olmak, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek gibi değerlere değiniyor. Ateş Bey, Yaprak Hanım, Lila, Uzay, Pati, Uçan Kanat ve Kontes’in rengarenk maceraları yenilenen çizimleri ile çocukları bir rock grubuyla yollara düşmeye, ailecek doğada kamp yapmaya ve beraber oyunlar oynamaya davet ediyor!

“Renkgiller” serisinin tüm kitaplarına ve yazarın diğer serilerine www.defneninkitaplari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

RENKGİLLER KAMPTA



Artemis Çocuk'tan çıkan Renkgiller, bu kitapta yaşamın tüm renklerini barındıran doğada keşifteler! Ateş Bey ve Yaprak Hanım tüm aileyi toparlayıp kamp yapmak için yola çıkıyor. O güne kadar arka bahçelerinde kamp çadırı kuran Uzay ve Lila gerçek bir kamp ortamında bulunacakları için çok heyecanlılar. Sadece onlar mı? Kontes, Pati ve Uçan Kanat da yerinde duramıyor. Kampta neler neler yaşıyorlar bir bilseniz…

RENKGİLLER OYUN PEŞİNDE



Bu kitapta “Renkgiller”in evinde elektriğin kesilmesiyle nasıl vakit geçireceklerini bilemeyen çocuklar, ebeveynleri sayesinde gerçek oyunların ne kadar eğlenceli olduğunu keşfediyorlar. Onlar oyunları bırakmak istese de oyunlar onları bırakmıyor. Evde, bahçede, yolculukta, arkadaşlarla neler neler oynuyorlar.

RENKGİLLER YOLLARDA



Çılgın ailemiz bu sefer kolları çocuklar için sıvadı! Renk Rock Grubu çocuklar yararına bir turne organize etmek istediğinde, Yaprak Hanım, Lila, Uzay, Uçan Kanat, Pati ve Kontes yardıma koşuyor. Türkiye’yi ve Kıbrıs’ı kapsayan rotada bizler de Renk Rock grubuna katılıp farklı bölgelerimizin özelliklerini, bir yerden başka yere hangi vasıtayla gidilebileceğini ve pek çok ilginç bilgiyi bu yolculuk sayesinde öğreniyoruz.