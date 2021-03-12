Renklerle ‘Harmonia’

Zahit Büyükişleyen

Galeri 11.17, İstanbul’un Anadolu Yakası’nın en büyük galerilerinden biri. Üç ustanın, aynı dönemde yaşayan, aynı şeyden başka anlamlar süzen Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ ve Zahit Büyükişliyen’in resimlerini ‘Harmonia’ başlığı altında sergiliyor şu sıralar. Üç renkçi usta ressam, kendilerince bizi güzelliklere taşıyor.

Ergin İnan

Ergin İnan, kendine özgü doğa-insan ilişkisine anlam katan çizgisini sürdürüyor. ‘Böcek’ler onun resminin olmazsa olmazı... Ergin İnan, insanların ‘böcek’ deyip küçümsediği ama bir yaşam olarak gerçekten anlamı olan bu canlıların özellikle uçabilenlerini insan bedeniyle birlikte yorumlayınca bambaşka anlamlar üretebiliyor. Tabii, Ergin İnan’ın ‘Mesnevi’ ile bütünleşen, sonrasında dizelerle yükselen, kitap sayfalarında kendini bulan renkçi desenleri de izleyiciyle buluşuyor.

HAYATA BAŞKA BİR BAKIŞ



Yalçın Gökçebağ, minimalist dersem kızar mı acaba? O da renkçi bir doğa ressamı; doğa ile iç içe ve insanın içini rahatlatan tabloları var. Çok renkli, çok detaylı (detaycı da aynı zamanda), kuşbakışı resimleri izleyeni de havalara uçurur, hem de kolaycacık. Ben, kameraman olarak tanırdım kendisini, hobi olarak resim yaptığını sanırdım önceleri. Meslektaş kontenjanından da bir artısı vardı baştan. Sonra yüreğindeki samimiyetle buluşan o çok güçlü, çok güzel resimlerini tanıyınca artıları çoğaldı.

Duvarda asılı bir resim, günün, güneşin vuruşuna, izleyenin ruh haline, politik, ideolojik gündeme, toplumsal algıya bağlı olarak her gün değişir. Kırgın, kızgın, sinirli ve çözümsüzseniz gülümsemeye başlarsınız. Mutlu iseniz artar mutluluğunuz. İçiniz dışınız bir olur, varlığınızı kavrarsınız yine yeniden.

Zahit Büyükişliyen çalışkan, üretken bir ressam. O da renkçi, o da doğa(l)cı, o da insan odaklı... Sergide beraber olduğu arkadaşlarından soyutlamasıyla ayrılıyor. O da doğa ve insan resimleri yapıyor ama daha soyut. Zahit Büyükişliyen’in değişmeyen ama farklı versiyonlarla kendini öne çıkaran dili var; kimi zaman İstanbul’u ele alıyor, kimi zaman bir başka yaşam merkezini, kimi zaman da -bu sergide olduğu gibi- bir karakteri işliyor. Onun Don Kişot ve Sancho Panza (atı Rosinante’yi, uzun mu uzun mızraklarını da birlikte) resimlerini görünce, “Her şövalyenin yüreğinde bir kadın vardır” sözü geliyor aklıma. Güzeller güzeli Dulcinea için insan yaşamını bile verir. Yel değirmenleriyle savaşına gelince, gündemden de el alarak şu COVID-19 belasıyla mücadelemiz gelmiyor mu aklınıza?

Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Zahit Büyükişliyen’in yer aldığı ‘Harmonia’ başlıklı sergi, 28 Mart’a kadar Caddebostan’daki Galeri 11.17’de.