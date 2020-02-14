PSM Caz devleşti: 80 grupla devri alem

Caz çatısı altında; blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müziğin heyecan verici renklerine yer verecek 4. PSM Caz Festivali, 30 Nisan - 5 Temmuz tarihleri arasında iki ayı aşkın süresi ve ağırlayacağı 80’i aşkın yabancı ve yerli sanatçıyla çıtayı hayli yükseltiyor. Müzik endüstrisindeki cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmeye çağıran uluslararası Keychange programına katılan PSM Caz Festivali, bu yıl %30 oranında kadın sanatçıya yer verirken 2022 yılına kadar festival programında kadın sanatçı sayısını artırarak, 50:50 cinsiyet dengesi sağlamayı hedefliyor. Festival deneyimini müzikseverler için erişilebilir kılmak isteyen Zorlu PSM; Özel Erişim Kategorisi biletini hayata geçirerek ücretsiz refakatçi bileti ve asistan uygulamasıyla özel ihtiyaç sahibi bireylerin sosyal hayata katılmınını artırmayı amaçlıyor.

AÇILIŞ ULUSLARARASI CAZ GÜNÜ’NDE

4. PSM Caz Festivali’nin açılışını yaşayan en büyük caz piyanistlerinden Steve Kuhn yapacak. Steve Kuhn Trio, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde Turkcell Platinum Sahnesi’ne konuk olacak. Chet Baker, Ornette Coleman, Bill Evans, Coleman Hawkins, Vic Dickerson gibi cazın dev isimleriyle çalışmaları bulunan 82 yaşındaki piyanist Steve Kuhn, “Dünyanın en önemli caz piyanistleri” arasında sayılıyor.

EFSANE İSİMLER

Zorlu PSM’nin yanı sıra yan etkinliklerle şehrin farklı mekanlarında da caza alan açacak festivalin 70 güne varan programının öne çıkan isimleri arasında; Dreamworld: The Greatest Hits Live turnesi kapsamında, İngiltere müzik tarihinin en başarılı gruplarından nitelendirilen efsanevi elektronik ikili Pet Shop Boys, 70’li yıllarda efsane haline gelen Rail Band ve Ambassadeurs gruplarıyla Batı Afrika’nın geleneksel şarkılarını tüm dünyaya sevdiren Salif Keita, keskin tuşesi ile füzyon cazın en önemli davulcuları arasında gösterilen Billy Cobham, caz çevreleri tarafından Ethio-Jazz türünün yaratıcısı olarak kabul edilen yaşayan müzik efsanesi Etiyopyalı Mulatu Astatke, birlikte hayata geçirdikleri projeleriyle techno müziğin efsane ismi Jeff Mills ve caz müziğin efsane ismi Tony Allen, 50 yıllık müzikal macerası boyunca caz, funk, r&b, hip-hop gibi pek çok janrın en önemli figürlerden biri olan Roy Ayers ve Norveç’in en önde gelen caz/füzyon piyanist ve klavyecilerinden olan Jan Gunnar Hoff’un grubu ile sahneyi paylaşacak 6 Grammy adaylığı bulunan ünlü caz gitaristi Mike Stern yer alıyor.

Brit Pop müzik türünün öncüsü olarak kabul edilen, 90’lı yılların en başarılı İngiliz rock gruplarından Suede; Jethro Tull’u rock müzik tarihinde bir kilometre taşına dönüştüren grubunun kurucu solisti ve flüt ustası, Jethro Tull Prog Years projesiyle yaşayan efsane Ian Anderson, eklektik, elektro-akustik ses boyutunu maceraperest bir şekilde güçlendiren ve füzyon başlangıcından bu yana benzersiz bir caz sesi yaratan grup Yellowjackets, festival programındaki efsane gruplar arasında yer alıyor. İngiltere çıkışlı Factory Records’un dünya müziğine bıraktığı en büyük miraslardan olan ve ardından gelen bir çok önemli gruba ilham vermiş post-punk grupları Joy Division ve New Order gruplarının kurucu üyesi olan basçı / vokal Peter Hook ise; kurduğu grubu Peter Hook & The Light ile Joy Division’ın kült statüsündeki albümleri Closer ve Unknown Pleasures’ı hayranlarıyla paylaşacak.

Cazseverlerin merakla takip ettiği Japonya doğumlu caz bestecisi ve piyanist Hiromi, özel quintet projeleriyle beraber çalacak Miles Davis’in eski saksofoncusu David Liebman, Grammy ödüllü trompetçi Randy Brecker, başarılı besteci ve piyanist Marc Copland ile çağdaş doğaçlama yeteneğiyle bilinen Drew Gress ve dünya çapında birçok caz duayeni ile çalmış caz bateristi Joey Baron; Tel Aviv’in en popüler funk ve caz trompetçisi Sefi Zisling, Black Art Jazz Collective’in Grammy ödüllü saksafoncusu Wayne Escoffery’nin quartet projesi Wayne Escoffery Quartet gibi değerli caz müzisyenleri de festival programında yer alıyor.

RADİOHEAD'IN GİTARİSTİ İLK KEZ

İlk solo albümü turnesi EOB kapsamında, Radiohead grubunun gitaristi Ed O’Brien, zirveye taht kuran şarkılarıyla elektro-pop müziğin yenilikçi vokali İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Tove Lo, 62. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Yeni Sanatçı” dalına aday olarak tüm dikkati üzerine çeken Austin menşeili saykodelik-funk-soul grubu Black Pumas, popüler şarkıların caz ve swing yorumlamaları ile dünya çapında beğeni ve üne sahip olan kolektif Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox’ın muhteşem vokali Haley Reinhart, UNCUT’ın 2019 yılının en iyi albümü seçtiği “Titanic Rising” ile geçtiğimiz yıl çok iyi bir çıkış yakalayarak müzik dünyasının konuşulan isimlerden olan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Weyes Blood, indie dünyasının yeni süper starı olarak anılan Alexandra Savior; deneysel post-punk ve rock türleriyle yaratıcı işler çıkararak son zamanların en orijinal deneysel rock albümüne imza attan black midi, 10 yaşındayken Hint kültürüne ait tabla enstrümanına olan ilgisini keşfeden, pek çok kültürden etkilenen ve müziğinde de bunu hissettiren yetenekli Sarathy Korwar; ilk defa Türkiye’ye gelecek yabancı isimler arasında yer alıyor.

Festivalde, tutkulu vokaliyle Afrika müziğinin yıldızı Fatoumata Diawara; Arap ve İslam dünyasının müzikal mirasını ortaya çıkararak sofistike, çağdaş ve küresel tutkularla oluşmuş bir müzik formu yaratmayı başarmış usta müzisyenlerden Anouar Brahem, dinden, dilden, ırktan, muaf ve cazın kendisi gibi sınır tanımayan Kavkaz Jazz Quartet, Mali’nin Kuzey bölgesinde bulunan Sahra çöllerindeki Tuareg göçebelerinin bir araya gelmesiyle oluşan Grammy ödüllü topluluk Tinariwen cazseverlerle buluşacak.

NORDİK RÜZGARI

Nordik caz dünyasının en önemli iki ismi, Tord Gustavsen Trio ve David Bowie’ye ithaf edeceği caz projesiyle Eivind Austad Trio saf caz sevenlerin heyecanla beklediği isimler arasında. Oslo’nun modern müzik dünyasına sunduğu değerli oluşumlardan Jaga Jazzist ve Norveç’in caz dünyasına armağan ettiği en önemli caz müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen trompetçi Nils Petter Molvaer ve ekibi, “Vem Vet?” parçasıyla parlayan İsveçli ozan-şarkıcı Lisa Ekdahl festivalde nordik rüzgarlar estirecek.

Fransa’dan çıkan en yaratıcı müzisyenlerden, yarattığı görsel dünyayla da adından söz ettiren Woodkid, saykodelik pop-rock dünyasının son yılların en önemli temsilcilerinden Temples, Avusturya’nın ve dünyanın en beğenilen nu-jazz ve electro swing müzisyeni Parov Stelar, %100 Music katkılarıyla, müziklerinin dinamizmini dinleyicilerine de geçirmeyi başaran İngiliz electro-synth grubu Metronomy; günümüzün en ilham verici müzisyenlerinden kabul edilen, opera ve klasik müzik yaklaşımını katarak popüler müziğe yeni açılımlar sunan eşsiz tarzı ile Rufus Wainwright, 2019’un en çok konuşulan albümüne imza atan, ABD’li folk-rock, indie-rock müzisyeni Angel Olsen, Portland Oregon çıkışlı, başarılı synth-pop grubu Chromatics, ile Kanadalı new wave/synth-pop grubu Desire, karanlık ve soul tarzını anımsatan ses rengiyle Kovacs, 11 yaşından beri hem şarkı yazan hem de piyano çalan folk ve caz türlerini çok başarılı bir şekilde harmanlayan Yael Naim, berrak sesi ve elektro-pop müzik tarzıyla Ghostly Kisses, bilgisayar dünyasından ilham alarak “tersine mühendislik” adını verdiği teknikle elektronik müzik yaparak, drum n bass, jungle gibi kompleks ritimler içeren elektronik müzik türlerini canlı grup eşliğinde çalan caz davulcusu Jojo Mayer’in oluşturduğu Nerve, festival takipçilerinin nabzını yükseltecek isimlerden.

Metallica, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd gibi ünlü grupların ana ilham kaynakları olan 1960’lı yıllara dayanan bir İngiliz klasik rock grubu Wishbone Ash, müzik sahnesindeki ilk çıkışını glam metal grubu Danger Danger’la yaparak, Alice Cooper ve KISS gibi dünya çapında grupların ve sanatçıların ön grubu olarak dünyayı turlayan Amerikalı gitarist Andy Timmons, son yılların en çok ses getiren blues müzisyenlerinden Grammy’li sanatçı Fantastic Negrito, avant-garde, barok pop, deneysel rock, progregressive rock gibi türleri kapsayan art rock tarzının yeni dönem temsilcilerinden İngiliz grup These New Puritans; antik ezgileri elektronik müzikle buluşturarak özgün bir tarza imza atan ve Türkiye’de ilk defa live band ile sahneye çıkacak Fransız DJ ve prodüktör Viken Arman, groovy müziği ile baterist ve prodüktör Sol Monk, Satie’den yola çıkan piyano yorumları, romantik pop ve modal caz gibi bir yelpazede yol alan Lambert, son albümü Nightfall’un turnesi kapsamında solo resitaliyle günümüzün en önemli piyanistlerinden Alice Sara Ott, besteci ve piyanist Alexis Ffrench, klasik müzik ile rock, pop, dünya müziği gibi türleri harmanlayan Letonyalı grup Dagamba, dünyanın ilk modern çello virtüözü olarak kabul edilen Pablo Casals’ın öğrencisi, 2CELLOS’tan HAUSER, festival programında merakla beklenen isimler arasında yer alıyor.

FESTİVALİN CAZ KULÜBÜ: touché

1 yaşını dolduran touché, yabancı sanatçıların yanı sıra yerli isimlerin özel performanslarına ev sahipliği yaparak, Piatango & Melis Sökmen, Erdem Sökmen Quartet, Bora Çeliker Quartet, Ozan Musluoğlu ‘35’, Jazz Sisters, Erdem Özkan Quartet, Önder Focan 4et feat. Meltem Ege, Esra Kayıkçı Band, Şenay Ocak Quintet, Su İdil, Ferit Odman Quintet, Bilal Kahraman Trio, Yavuz Akyazıcı Project, Korhan Futacı, Çağrı Sertel ‘multiverse’, Hakan Başar Trio, Alp Ersönmez – Cereyanlı, Tümer Uluçınar Quintet gibi değerli sanatçılarla festival boyunca cazseverlere eşsiz deneyimler yaşatacak.

PSM’YE MÜNHASIR: YERLİ İSİMLERDEN FESTİVALE ÖZEL...

Bu yıl PSM’ye Münhasır bölümüyle bir ilki daha hayata geçirecek olan PSM Caz Festivali, sevilen yerli isimler ile festivale özel konserlere imza atmaya hazırlanıyor. Popüler isimlerin caz konseptleri ve şaşırtan repertuvarları benzersiz bir festival deneyimi sunacak.

Festivalin bu başlığında Erol Evgin Caz Söylüyor konserinde Erol Evgin, geçmişten günümüze seslendirdiği; “Sevdan Olmasa”, “Ateşle Oynama”, “İşte Öyle Bir Şey”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “İçimdeki Fırtına” gibi altın şarkılarının caz müzik formlarında yeniden düzenlenen versiyonlarını ve caz klasiklerini seslendirecek. Sanat yaşamına birçok müzik türünü sığdıran ve başarıyla icra eden Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından Fatih Erkoç 50. sanat yılını senfoni konseriyle taçlandıracak.

Kendine has tarzı ve şarkıları ile çok sevilen Kalben, Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü’nde festivalde renk, din, dil, cinsiyet gibi aidiyet etiketlerini sıfırlayarak müzik, dans ve sevgiyle bir döneme damgasını vuran Beatles’ın ruhunu çağıracak. Uzunca bir süredir kendi yapıtları dışında eserler seslendirmeyen Jehan Barbur, caz dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Nat King Cole klasikleri ile bir müzik ziyafeti sunacak. Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Ömür Göksel, “Frank Sinatra 105 Yaşında” projesiyle, en güzel caz standartları ve Sinatra şarkılarından oluşan repertuarıyla festival kapsamında yer alacak.

maNga ve Tuluğ Tırpan’ın birlikte bestelediği ve ilk kez PSM Caz Festivali’nde bir senfoni orkestrasıyla birlikte seslendireceği Antroposenfoni, insan nesli olarak dünyayı nasıl ele geçirdiğimizi ve geri dönülemez biçimde tahrip ettiğimizi anlatan, yarattığımız ekolojik felaketi özetleyen bir buçuk saatlik görsel ve işitsel bir şov olarak festival izleyicileri ile buluşacak.

Türkiye’nin en önemli kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem’in birlikte onlarca şarkıya imza attığı gitarist ve besteci

Cenk Erdoğan ile bir araya geldiği PSM Caz Festivali’nde; Cenk Erdoğan’ın albümlerinden yaylı orkestrasına göre düzenlenmiş parçalar ve Ceylan Ertem’in kendine has yorumuyla söylediği besteler dinleyicisiyle buluşacak.

Ülkemizin popüler bağlama sanatçılarından İsmail Tunçbilek ve özgün vokal yorumlarıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu ilk kez PSM Caz Festivali kapsamında “sazla caz”ı buluşturacaklar.

Akdeniz müziği ve Doğu müziklerinin esintisiyle; kontrbasın Paganini’si olarak adlandırılan Renaud Garcia Fons ile Dilek Türkan’ın eşsiz yorumu, İspanyol ve Türk müziğinin ortak tınılarını bir araya getirecek. JazzAntique, besteci, şef Murat Cem Orhan’ın düzenlemeleri ile Türkiye’ nin en önemli caz müzisyenlerini ve Barok müziğin genç nesil çok değerli yorumcularını bir araya getirecek.

Caz ve dünya müzikleri alanında elli yılı aşkın tecrübeye sahip virtüöz Okay Temiz, Islandman ile Zorlu PSM Caz Festivali’ne özel bir performans için aynı sahneyi paylaşacak. Islandman’in etno-kültürel sesleri elektronik yapılarla birleştirdiği üretimlerine Okay Temiz’in zamansız melodik ritimleri eşlik edecek. Oceanvs Orientalis’in yeni projesi “Oceanvs Orientalis / Ex Nihilo Live A/V Symphonic Concert” 17 kişinin sahnede olacağı performansla orkestral bir deneyim yaşatmak için ilk defa PSM Caz Festivali’nde seyirci ile buluşacak.

Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kendi müzik dünyasında en sevdiği piyanistlerden biri olan Bill Evans’a adadığı özel bir akşamla izleyicisiyle buluşacak. Kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları’nın sahne alacağı akşam, arkasında Filarmoni Orkestrası ile beraber hem Bill Evans için yazdığı besteleri hem de Bill Evans’a ait besteleri çalacak.

Özgün tarzıyla tanınan Duygu Soylu ise, kendi albümünden ve PSM Caz Festivali’ne özel seçtiği caz, blues ve up-beat şarkıların yeni aranjmanları ile “Lady Sings the Blues” konseriyle, Selen Beytekin, “A Tribute to Aretha Franklin” özel projesiyle PSM Caz Festivali kapsamında yer alacak.

GENÇLERE...

PSM Caz Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da genç müzisyenlerin seslerini duyurmaları için Jazz it Up sahnesini gençlere açıyor. Dördüncü yılında daha çok genç sanatçıya ulaşmayı hedefleyerek genç sanatçıları PSM sahnesinde seyirciyle buluşturacak olan festivalde bu yıl Jazz it Up projesinde yer alacak genç sanatçılar açık çağrı ile de başvuruda bulunabilecekler.

2 Mart Pazartesi – 10 Nisan Cuma günleri arasında başvuruların kabul edileceği açık çağrının detaylarına ilerleyen günlerde Zorlu PSM websitesinden ulaşılabilir.

CAZ'LIK SİNEMA

Festival ile özdeşleşen Caz’lık Sinema ise, yine müziğin ve sinemanın kesiştiği film ve belgeselleri bir araya getirecek. Zorlu PSM dışında da yan etkinlikleriyle İstanbul’a da yayılacak olan PSM Caz Festivali, dopdolu bir programla müzikseverlerle buluşacak.

BİLETLER 17 ŞUBAT'TA

4. PSM Caz Festivali’nin biletleri 17 Şubat’ta Zorlu PSM gişelerinde ve Zorlu PSM’nin yeni satış platformu passo.com.tr’de satışa çıkıyor.

4. PSM CAZ FESTİVALİ PROGRAMI

PSM Caz Festivali Açılış Konseri: Steve Kuhn Trio // 30 Nisan Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Alexis Ffrench – European Dreamland Tour // 02 Mayıs Cumartesi // touché

Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl’an Ertem // 05 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi

Piatango & Melis Sökmen // 05 Mayıs Salı // touché

Erdem Sökmen Quartet // 06 Mayıs Çarşamba // touché

Erol Evgin Caz Söylüyor // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Lambert / Ghostly Kisses // 07 Mayıs Perşembe // %100 Studio (Oturmalı)

Alice Sara Ott – Nightfall // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

These New Puritans // 09 Mayıs Cumartesi // %100 Studio

Salif Keita // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Mike Stern & Jan Gunnar Hoff Group // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Selen Beytekin “A Tribute to Aretha Franklin” // 09 Mayıs Cumartesi // touché

Manga & Tuluğ Tırpan “Antroposenfoni” // 10 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi

Mulatu Astatke // 11 Mayıs Pazartesi // %100 Studio

Jethro Tull The Prog Years // 12 Mayıs Salı // Turkcell Sahnesi

Anouar Brahem – “The Astounding Eyes of Rita” // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Sazla Caz Buluşuyor - Şenay Lambaoğlu feat. İsmail Tunçbilek //13 Mayıs Çarşamba // touché

Liebman / Brecker / Copland Quintet featuring Drew Gress and Joey Baron // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi

Sefi Zisling // 14 Mayıs Perşembe // touché

Alexandra Savior // 15 Mayıs Cuma // %100 Studio

Fatoumata Diawara / Tony Allen & Jeff Mills // 15 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Duygu Soylu “Lady Sings the Blues” // 15 Mayıs Cuma // touché

Sol Monk // 16 Mayıs Cumartesi // touché

Haley Reinhart // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Oceanvs Orientalis / Ex Nihilo Live A/V Symphonic Concert // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Suede // 17 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Yellowjackets // 18 Mayıs Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Hauser // 20 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Temples // 20 Mayıs Çarşamba // %100 Studio

Bora Çeliker Quartet // 20 Mayıs Çarşamba // touché

Andy Timmons Band // 21 Mayıs Perşembe // %100 Studio

Kovacs // 21 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Ozan Musluoğlu ‘35’ // 21 Mayıs Perşembe // touché

Sarathy Korwar / black midi // 22 Mayıs Cuma // %100 Studio

Jehan Barbur Sings Nat King Cole // 22 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Jazz Sisters // 22 Mayıs Cuma // touché

Erdem Özkan Quartet // 27 Mayıs Çarşamba // touché

Ömür Göksel “Frank Sinatra 105 Yaşında” // 28 Mayıs Perşembe // touché

Wishbone Ash // 28 Mayıs Perşembe // %100 Studio

Önder Focan 4tet feat Meltem Ege // 29 Mayıs Cuma // touché

Lisa Ekdahl // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Woodkid // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Esra Kayıkçı Band // 30 Mayıs Cumartesi // touché

Rufus Wainwright // 02 Haziran Salı // Turkcell Sahnesi

Kavkaz Jazz Quartet // 02 Haziran Salı // touché

Fatih Erkoç 50. Sanat Yılı Konseri // 03 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Şenay Ocak Quintet // 03 Haziran Çarşamba // touché

Dagamba #LudwigVanRammstein // 04 Haziran Perşembe // %100 Studio

Wayne Escoffery Quartet // 04 Haziran Perşembe // touché

Yael Naim // 04 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Hiromi // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi

Viken Arman Live Band // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Tinariwen // 05 Haziran Cuma // %100 Studio

Su İdil // 05 Haziran Cuma // touché

Jojo Mayer / Nerve // 06 Haziran Cumartesi // %100 Studio

Ferit Odman Quintet // 06 Haziran Cumartesi // touché

Renaud Garcia Fons & Dilek Türkan “Endülüste Raks” // 08 Haziran Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Roy Ayers // 09 Haziran Salı // %100 Studio

Peter Hook & The Light – ‘Unknown Pleasures’ & ‘Closer’ Set presented by %100 Music // 10 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Metronomy presented by %100 Music // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

JazzAntique // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Yavuz Akyazıcı Project // 11 Haziran Perşembe // touché

Korhan Futacı // 12 Haziran Cuma // touché

Çağrı Sertel ‘multiverse’ // 13 Haziran Cumartesi // touché

Nils Petter Molvaer Group // 14 Haziran Pazar // Turkcell Platinum Sahnesi

Chromatics + Desire (Italians Do It Better Night) // 15 Haziran Pazartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Fantastic Negrito // 16 Haziran Salı // %100 Studio

Hakan Başar Trio // 17 Haziran Çarşamba // touché

Parov Stelar // 18 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Weyes Blood // 19 Haziran Cuma // %100 Studio

Tümer Uluçınar Quintet // 19 Haziran Cuma // touché

360 Derece: Islandman + Okay Temiz // 20 Haziran Cumartesi // %100 Studio (360 Derece)

Kerem Görsev Quartet “to Bill Evans” (with Philharmonie) // 20 Haziran Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Billy Cobham’s Culture Mix // 24 Haziran Çarşamba// Turkcell Sahnesi

Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü // 25 Haziran Perşembe // %100 Studio

Tord Gustavsen Trio / Eivind Austad Trio with “Another Tribute to David Bowie” // 26 Haziran Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Angel Olsen // 29 Haziran Pazartesi // %100 Studio

Black Pumas // 30 Haziran Salı // %100 Studio

EOB // 01 Temmuz Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Jaga Jazzist // 02 Temmuz Perşembe // %100 Studio

Pet Shop Boys // 03 Temmuz Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Hybrid)

PSM Caz Festivali Kapanış Konseri: Tove Lo // 05 Temmuz Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)