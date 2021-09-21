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Prof. Dr. Hülya Nutku kimdir kaç yaşında vefat etti? İşte Tiyatro araştırmacısı Hülya Nutku'nun hayatı

#Hülya Nutku#Özdemir Nutku#Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Nutku kimdir kaç yaşında vefat etti İşte Tiyatro araştırmacısı Hülya Nutkunun hayatı

Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Hülya Nutku'nun hayatı ölüm haberinin ardından gündeme geldi. 1973’ten itibaren çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanan Hülya Nutku, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde uzun yıllar eğitim vermişti. Peki, Prof. Dr. Hülya Nutku kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Prof. Dr. Hülya Nutku'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Prof. Dr. Hülya Nutku'nun hayatı ve biyografisi ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Uzun yıllar tiyatro araştırmacılığı yapan Nutku, 2019 yılında yaşamını yitiren tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku ile evliydi. 68 yaşındaki Prof. Dr. Hülya Nutku, 2018'de emekliye ayrılmıştı.

PROF.DR. HÜLYA NUTKU KİMDİR?

1953 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Hülya Nutku Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini “İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay’ın 403. Kilometre Oyunu” (1974) adlı lisans tezi ile bitirdi. “Ankara Devlet Konservatuvarında Tiyatro Eğitimi” (1976) adlı tezi ile yüksek lisans, “Tarihsel Dram ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Tarihsel Dram Modelleri” (1983) adlı tezi ile doktora yaptı.

Çalışmalarını, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü. 2001 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde ders vermek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle görevlendirildi.

Tiyatro üzerine kitapları bulanan Hülya Nutku, 2019 yılında yaşamını yitiren tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku ile evliydi.

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#Hülya Nutku#Özdemir Nutku#Dokuz Eylül Üniversitesi