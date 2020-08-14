Piyanonun yeni süper starıyla ‘canlı’ buluşma

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında dijital olarak hayata geçirilecek. Festivalin dijital programına ek olarak, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) izleyicilerin de katılımıyla 19 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. Borusan Holding sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin desteğiyle hayata geçirilecek ve COVID-19 önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda izleyicinin katılacağı konserde, henüz 24 yaşında olmasına karşın parlak bir kariyere sahip şef Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, İzlandalı yıldız piyanist Vikingur Ólafsson’a eşlik edecek. 2014’te BBC Proms başarısının ardından Avrupa’nın en iyi orkestraları arasında anılan BİFO, konserde Mozart’ın ‘Piyano Konçertosu’ ile Schubert’in ‘5. Senfoni’sini yorumlayacak.

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Johann Sebastian Bach albümüyle yılın sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson, özgünlüğü ve müzikal ikna gücüyle son yıllarda müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri. The New York Times’ın “İzlanda’nın Glenn Gould’u”, Le Monde’un “Volkanik bir mizaca, büyük virtuozluğa sahip ve zorlukları seviyor”, Telegraph’ın ise “Klasik piyanonun yeni süper starı” diye övdüğü Vikingur Ólafsson’un mart ayında Deutsche Grammophon etiketiyle çıkan son albümü ‘Debussy–Rameau’, İngiltere ve Almanya klasik müzik listelerinde birinci sıraya yerleşirken pop müzik listelerinde de 11. sıraya kadar yükseldi.

Yorumlarının netliği ve incelikli ifadesiyle eleştirmenlerden övgü alan Ólafsson’dan Gramophone dergisi, “Tanıdık bir şeyi tümüyle kendinin gibi hissettiriyor ve sizi başka hiçbir yorumun mümkün görünmediği bir dünyaya çekiyor” diye bahsediyor. Gramophone zaferinin yanı sıra Johann Sebastian Bach albümüyle 2019 boyunca İzlanda Müzik Ödülleri yılın icracısı ve yılın albümü, BBC Music Magazine Ödülleri en iyi enstrümantal albüm ve yılın albümü, Opus Klasik En İyi Solo Resital ödüllerini kazanan Ólafsson, sezona hızlı başlayarak pandemi öncesi San Diego Senfoni, Los Angeles Filarmoni Yeni Müzik Topluluğu, Hallé Orkestrası, Brüksel Filarmoni, İzlanda Senfoni, Fransa Radyo Filarmoni, Hollanda Radyo Filarmoni ve Yeni Japon Filarmoni eşliğinde ABD’den Japonya’ya turneler gerçekleştirdi.

Son dönemin çok konuşulan şeflerinden Patrick Hahn, 2021/22 sezonu itibariyle Wüppertal Operası ve Senfoni Orkestrası’nın genel müzik direktörlüğüne getiriliyor. Henüz 24 yaşında olmasına karşın Viyana Senfoni, Luzern Senfoni, Münih Filarmoni, Münih Radyo Orkestrası, Dresden Filarmoni, NDR Radyo Filarmoni, Hamburg Senfoni, Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Camerata Salzburg gibi orkestraları yönettiği parlak bir kariyere sahip şef, Almanya’daki en genç genel müzik direktörü olacak.

COVID-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen konserin biletleri, 150, 120, 90, 75 TL ve öğrenciler için 40 TL üzerinden satışa sunuldu.

‘İstanbul’un iyi insanları için çalmak bir rüyanın gerçekleşmesi gibi’

Vikingur Ólafsson: Müzik zor zamanlarda güçlü bir ilaç olabilir. Mozart’ın La majör piyano konçertosunu, huzurlu ilk bölümü, son derece kişisel ikinci bölümü ve karşı konulmaz derecede oyunbaz ve iyimser üçüncü bölümüyle, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Avusturyalı genç şef Patrick Hahn ile çok sevdiğim ve birçok arkadaşımın bulunduğu bir şehir olan İstanbul’un iyi insanları için çalmak, kendi adıma bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bu değerli fırsat için İstanbul Müzik Festivali’ne çok müteşekkirim.



DİJİTAL FESTİVAL

Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanırken pandemi sebebiyle ertelenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanıyor. ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutlayacak festivalin programında bestecinin ikonik eserleri, ondan esinlenen yeni projeler ve yeni eser siparişleri yer alacak. Festival konukları arasında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya gibi solistler bulunuyor. Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi İstanbul’un çokkültürlü kimliğini ve kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânların yanı sıra Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu ve Stavelot Manastırı gibi mekânlarda gerçekleştirilen konser kayıtları, dijital ortamda Türkiye’nin her yerinden sanatseverlere ulaşacak.

Festivalle ilgili gelişmeleri https://muzik.iksv.org/, https://facebook.com/istanbulmuzikfestivali, https://twitter.com/muzikfestivali, https://www.instagram.com/istanbulmuzikfestivali, https://www.youtube.com/user/iksvistanbul gibi dijital kanallardan takip edebilirsiniz.