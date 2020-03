Performans sanatçısı Ulay hayatını kaybetti

Ulay

Performans sanatının öncü isimlerinden Ulay 76 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Frank Uwe Laysiepen olan 1943 doğumlu Alman sanatçı, anolog fotoğraf ve Polaroid ile yaptığı çalışmalarla 60’ların sonları ile 70’lerde en aktif yıllarını yaşamıştı. Ulay, performans sanatçısı Marina Abramoviç’le birlikte çalıştığı dönemde ortaya koyduğu performanslarla tanınıyordu.





Ulay ve Marina Abramovic'in ikonik performanslarından: AAA-AAA, 1978



1975-1989 yılları arasında özel hayatlarında da birlikte olan ikili, 14 yıl boyunca sanat tarihine geçen birbirinden farklı, sıra dışı ve tehlikeli performansa imza atmıştı. Çift 1988’de Çin Seddi’nin iki ucundan yola çıkıp orta yolda buluştukları (orada da evlenmeyi planlıyorlardı) performansın ardından ironik biçimde ayrılmıştı. İkilinin arasındaki ‘soğuk savaş’ 2015’te Ulay’in eski ortağına açtığı davayla hukuki bir mücadeleye dönüşmüş ve Hollanda mahkemesi Abramović’i ortak çalışmalarına dair protokolü ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin euro ödemeye mahkum etmişti. İkili geçirdikleri çatışmalı dönemin ardından 2017’de Kopenhag’daki Louisiana Museum of Modern Art’ta buluşmuştu. ‘The Story of Marina Abramović and Ulay’ adlı belgesel film, ikilinin sanatsal ve özel hayattaki birlikteliklerinin öyküsüne yer veriyor.

2013’te Damjan Kozole’un çektiği belgesel film ‘Project Cancer: Ulay’s journal from November to November’ ise Ulay’ın sanat yaşamını, işlerini ve 2011’de sanatçıya konulan kanser tanısını konu ediyor.

Ulay ve Abramoviç'in ikonik performansı Sakıp Sabancı Müzesi'nde süren 'Akış' isimli sergide yer alıyor.





Relation in Time, 1977