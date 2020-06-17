Perdeler yaz oyunlarıyla açılıyor

Ankara Macunköy Yerleşkesi’nde açık havada kurulan sahne ve seyirci koltuklarıyla sanatseverleri selamlamaya hazırlanan DT’nin ilk oyunu, ‘80 Günde Devr-i Alem’ olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun eseri 2, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde sahnelenecek.

İstanbul’un ardından İzmir ve Antalya Devlet Tiyatroları da yine ‘Açık Hava Yaz Oyunları’ kapsamında Ankara’da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. İzmir Devlet Tiyatrosu 9, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde ‘Türkiye Kayası’ ile Antalya Devlet Tiyatrosu ise 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyunla perdelerini açacak.

Biletler ve program detaylarına www.devtiyatro.gov.tr adresinden, Sanat Cepte uygulamasından ulaşılabilen ‘Açık Hava Yaz Oyunları’, çok sayıda oyunu temmuz ve ağustos ayları boyunca saat 21.00’de tiyatroseverlerle buluşturacak.

BİR AY ÖNE ÇEKİLECEK

DT, 2020-2021 Değerlendirme Toplantısı’nda 2020-2021 sanat sezonu açılışının bir ay öne çekilmesini değerlendirdi. Pandemi sürecinde olumsuz bir gelişme olmadığı sürece eylül ayında perdelerin açılması kararlaştırıldı. Bu yönde hazırlıkların yapılmasına da başlandı.

Toplantıda yaz sezonu boyunca hayata geçecek farklı projeler de masaya yatırıldı. Özellikle genç ve çocuk tiyatroseverler için ‘Kamyon Tiyatrosu’ projesi başlatılacak. On metreye on metre uzunluğunda, açıldığında sahne olabilen bir kamyon hazırlandı.