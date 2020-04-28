Pathos ile 20. Yüzyıl Latin Amerika şiirine yolculuk

Edebiyat, sanat ve felsefeyi buluşturan Pathos dergisi dördüncü sayısıyla okurla buluşuyor. Kitabevleri kapalı olduğu için şimdilik internet üzerinden satışa sunulan dergi, covit salgını sebebiyle dergide imzaları yer alan şairlerin seslendirdikleri şiirlerini sosyal medya adresinden okurla paylaşıyor.

Yirminci yüzyıl Latin Amerika şiiri dosyasıyla açılan dergide Jose Marti, Ruben Dario, Cesar Vallejo, Carlos Drummond de Andre, Pablo Neruda, Oktavio Paz, Mario Bededetti ,Ernesto Cardenal, Lucila Nogueira şiirleri Ataol Behramoğlu, Adnan Özer, Cevat Çapan, Mesut Özden Gözütok, Mehmet Ünal çevirileriyle yer alıyor. Ayrıca Rus avangard edebiyatının önemli ismi Daniil Harms, Özgür Taburoğlu’nun ‘Raskolnikov’da kendilik tutkusu’ adlı incelemesi, Melisa Kurtcan’ın ‘Cinsel Devrim ile Ekolojik Bilincin Nikâhsız Birlikteliği’ denemesi dikkat çekiyor.

Dergi kapağına da taşıdığı çağdaş Rus kültürünün efsaneleşmiş figürü Vladimir Visotski üzerine geniş çalışmaya yer veriyor. Bugüne değin Türkiye’de hakkında pek konuşulmamış, çok az sayıda insanın dinlediği bu önemli ozan üzerine seçilmiş şiir/şarkı sözlerinden oluşan akılda kalıcı bir dosya okurları bekliyor. Dergideki karekodu okutarak ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden yayınevinin YouTube sayfasındaki Vladimir Visotski çalma listesini dinlemek de mümkün: www.shorturl.at/cfwW4





MEHMET ERGEN SÖYLEŞİ KONUĞU

Çağdaş Türk şiirinin önemli imzalarından Süreyya Berfe, Tarık Günersel, Orhan Alkaya, Gökhan Akçiçek, Elif Sofya, Ender Emiroğlu, Cenk Gündoğdu, Atakan Yavuz ve Burak Acar’ın yeni ürünlerinin yer aldığı dergide; Kate Chopin’in öykülerine Barlas Özarıkça, Peri Otel Cinayetleri ile eşlik ediyor.

Profil başlığında Daniil Harms’in yanı sıra Francis Ponge, Özgür Taburoğlu, Melisa Kurtcan, Taner Ay, Edmond Jabés isimleri yer alıyor. Derginin sanat sayfalarında Mehmet Ergüven, Toshio Seki, Gizem Gogonova yer alırken kapağa taşınan ve şarkı sözlerine geniş yer verilen Vladimir Visotski’yi; Hüseyin Avni Dağlı, Sergei Roy, Sarah K. Moir, Carl Schreck farklı cephelerden okurla paylaşıyor.

Pathos’un söyleşi bölümünde, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın yeni genel sanat yönetmeni yönetmen Mehmet Ergen ile uzun bir konuşma yer alıyor. Yolcu Tiyatro’nun yeni oyunu ‘Kapıların Dışında’ üzerine Talita Yaltırık’ın değerlendirmesi ve oyunun yönetmeni Ersin Umut Güler ile yapılan söyleşi ve Versus Tiyatro’nun son oyunu ‘Lampedusa’ üzerine Elif Özge’nin değerlendirmesi dergide yerini almış. Derginin felsefe sayfalarında ise Eylem Yolsal Murteza, Claude Lefort ve Hasan Aksakal imzaları yer alıyor.