Parklardan müzik yükselecek
Şişli Belediyesi semt içindeki parklarda 'tadımlık konserler' düzenliyor.
Şişli Belediyesi komşularını, 15 Eylül'e kadar Şişli’deki parklarda düzenlediği konser serisine bekliyor.
'Parklarda Tadımlık Konserler' adlı dizinin ilki 31 Ağustos'ta İzzetpaşa Parkı’nda Dolunay Obruk konseri ile başlamıştı. Ücretsiz olarak düzenlenen konserler, 15 Eylül'de Ortanca Parkı’nda Karambola’nın konseriyle son erecek.
PROGRAM:
Nejat Uygur Parkı: 9 Eylül-Flapper Swing, 11 Eylül-Karambola
Esentepe Parkı: 9 Eylül- Pink Lemonade
Halil Rıfatpaşa Parkı: 8 Eylül- Dolunay Obruk
Mıstık Parkı: 10 Eylül-Manuş-u Âla
Ortanca Parkı: 14 Eylül-Manuş-u Âla, 15 Eylül: Karambola
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