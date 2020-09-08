MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerParklardan müzik yükselecek
GeriKitap Sanat Parklardan müzik yükselecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 08.09.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

Parklardan müzik yükselecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Parklardan müzik yükselecek
Abone Olgoogle-news

Şişli Belediyesi semt içindeki parklarda 'tadımlık konserler' düzenliyor.

Şişli Belediyesi komşularını, 15 Eylül'e kadar Şişli’deki parklarda düzenlediği konser serisine bekliyor.
'Parklarda Tadımlık Konserler' adlı dizinin ilki 31 Ağustos'ta İzzetpaşa Parkı’nda Dolunay Obruk konseri ile başlamıştı. Ücretsiz olarak düzenlenen konserler, 15 Eylül'de Ortanca Parkı’nda Karambola’nın konseriyle son erecek. 

PROGRAM:

Nejat Uygur Parkı: 9 Eylül-Flapper Swing, 11 Eylül-Karambola
Esentepe Parkı: 9 Eylül- Pink Lemonade
Halil Rıfatpaşa Parkı: 8 Eylül- Dolunay Obruk
Mıstık Parkı: 10 Eylül-Manuş-u Âla
Ortanca Parkı: 14 Eylül-Manuş-u Âla, 15 Eylül: Karambola

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle