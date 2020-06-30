Pandemiye özel ‘Sözsüz Günlükler'

Önder Baloğlu

Türk sanatçıların yeni eserler üretmesi ve üretilen eserlerin uluslararası platformda tanıtılması idealiyle çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, ‘Unvoiced Diaries - Sözsüz Günlükler’ projesiyle 24 Türk bestecinin dijital platformlara uygun solo keman için eserler üretmesini hedefledi.

Keman sanatçısı Önder Baloğlu tarafından sunulan proje, Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Gedik Filarmoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman ve besteci Onur Türkmen tarafından oluşturulan danışma kurulunca yürütülüyor. Gedik Sanat, pandemi sürecinde bestecilerimize siparişler vererek, dijital platformda yüksek kalitede bir müzik arşivi oluşturmayı hedefliyor. Projeye dahil olan sanatçılar, 4 Temmuz’a kadar Gedik Sanat’ın sosyal medya kanallarında (@gediksanat) canlı yayınlarla izleyiciyle buluşuyor.

Projenin son aşamasında ise temmuz ayı içerisinde eserlerin kayıtları gerçekleştirilip bir tanıtım filmiyle sanatseverlere sunulacak.

24 BESTECİ 24 SOLO KEMAN İÇİN MİNYATÜR

‘Sözsüz Günlükler’, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, önemli sanat kurumlarında eğitim veren veya halen eğitimlerini sürdüren 24 Türk bestecinin pandemi sürecindeki yaratılarından oluşuyor. Proje kapsamında ‘24 Solo Keman için Minyatür’ besteleyen isimler şöyle: Utku Aşuroğlu, Oğuzhan Balcı, Didem Coşkunseven, Mahir Cetiz, Evrim Demirel, Cem Esen, Zeynep Gedizlioğlu, Yunus Gencer, Kamran İnce, Emre Sihan Kaleli, Aslıhan Keçebaşoğlu, Özkan Manav, Deniz Nurhat, Murat Cem Orhan, Orhun Orhon, Orhan Veli Özbayrak, Enver Yalçın Özdiker, Mehmet Can Özer, Uğurcan Öztekin, Hakan Ali Toker, Ahmet Tamer Topuz, Onur Türkmen, Yusuf Yalçın, Tolga Yayalar.