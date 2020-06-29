Pandemide edebiyata sığındık

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk pandemi sürecinde internetten kitap satışlarının yüzde yüz arttığını, en çok ilgi gören türün ise edebiyat olduğunu söyledi. Kocatürk “Pandemi sırasında yaşanan gerginlik ve belirsizlik evlere kapanmamızın ikinci haftasından itibaren online kitap siparişleriyle hareketlenme başladı. Sektörde pandemi döneminde kitabevlerinin kapalı olması nedeniyle satışlar yayınevlerinin web satış sitelerine ya da online satış sitelerine kaydı. Yayıncılık sektörünün yüzde 21-22 oranındaki online satışlar bu dönemde yüzde 100’e yakın artışlar gözlenirken pazardaki satışlardan aldığı pay yüzde 45’ler civarında oldu” dedi.

Kültür yayınlarında (Edebiyat, sanat vb) satış cirolarında ortalama olarak yüzde 10 oranında genel olarak bir artış var.

Çocuk ile ilk gençlik kitaplarındaki artış yüzde 5 civarındayken araştırma inceleme kitaplarında artış gözlenmedi, tam tersine düşüş var.

Sektörde çok satan ilk 500 kitap üzerinde ise yüzde 50 oranında bir ciro artışında söz edilebilirken genel olarak çeşitlikte düşüşler yaşandı.

Eğitim ve yardımcı kaynak kitaplarında da ortalama olarak martın ikinci yarısında, nisan mayıs aylarında ortalama satış cirolarında yüzde 25’in üzerinde artış gözlendi.

Akademik kitaplarda yasadışı korsan pdf paylaşımlar nedeniyle pandemi sonrasında yüzde 40’lara varan azalma görüldü.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Geçen yılın ilk altı ayına oranla bu yıl kitap satış oranları şöyle oluştu:

- Eğitim yayınlarında yüzde 15 oranında artış oldu.

- Edebiyat kitaplarında artış oranı yüzde 7.78.

- İnceleme araştırma kitaplarının satışı yüzde 12 oranında düştü.

- Çocuk ve ilk gençlik yayınları bir önceki yıla göre ya kendini korumuş ya da çok az altında seyretti.

- Akademik yayınlarda yüzde 29.19 oranında düşüş yaşandı.

- Genel olarak ilk 6 aylık hedeflenen satış bütçelerini akademik yayıncılık hariç segmentlerin tutturduğu gözlenirken adet bazında da geçen yıla göre tüm segmentler kendisini ilk altı ayda koruduğu gözlendi.

GEÇEN HAFTANIN ÇOK SATANLARI

EDEBİYAT

Körlük - Jose Saramago, Kırmızı Kedi Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos, Can Sineklerin Tanrısı - William Golding, İş Kültür Hayvan Çiftliği - George Orwell, Can Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez, Can Bir İdam Mahkûmunun Son Günü - Victor Hugo, İş Kültür Cesur Yeni Dünya - Aldoux Huxley, İthaki Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir - Hakan Mengüç, Destek Fahrenheit 451 - Ray Bradbury, İthaki Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck, Sel

EDEBİYAT DIŞI

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı, söyleşi: Yenal Bilgici, Kronik Kitap Ben Kazanmadan Bitmez - Bircan Yıldırım, Destek Asla Vazgeçme Asla - Ali Türkşen, Kırmızı Kedi Otuz Milyon Kelime - Dana Suskind, Beth Suskind, Buzdağı Aşk ile Anı Seyretmek - Sadettin Ökten, Kemal Sayar, Turkuvaz Kararı Ben Veririm - Esra Ezmeci, Destek İyi Hissetmek - David Burns, Psikonet Sapiens -Yuval Noah Harari, Kolektif İnsanın Anlam Arayışı - Victor E. Frankl, OkuyanUs Tüfek, Mikrop ve Çelik - Jared Diamond, Pegasus

Kitapyurdu, Idefix, D&R, Hepsiburada, Kidega, Babil, Kırmızı Kedi, Amazon ve Pandora’dan derlenmiştir.