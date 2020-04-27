Pandemi ortamında kültür sanatın birleştirici gücü

'Pandemi Sırasında Kültürel Alanda Dayanışma'nın önemini anlatan bir girişle başlayan politika metni, 'Dünyada yaratıcı sektörlere yönelik ne tür destekler açıklandı?', 'Türkiye’de kültürel alanda kamu desteğine ilişkin mevcut durum nedir?', 'Türkiye’de kültürel alanda hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyor?' sorularının cevaplarına odaklanan üç ana başlıktan oluşuyor.

'Pandemi Sırasında Kültürel Alanda Dayanışma' başlıklı ilk bölümde, endişe ve belirsizlikler barındıran salgın sürecinde insanları bir araya getiren, rahatlatan, ilham ve umut veren sanatçıları ve kültür kurumlarını desteklemek; kültürel hayatın sürdürülebilirliğini güvence altına almak ve ülke ekonomisine katkısını sürdürmek için kısa ve uzun vadeli önlemlerin hızla alınması gerektiğinin altı çiziliyor.





Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan yaratıcı sektörlere yönelik destek mekanizmalarına odaklanan ikinci bölümde kültür-sanat sektörü ve yaratıcı endüstrilere; bağımsız sanatçı, tasarımcı ve kültür çalışanlarına; fiziksel mesafelenme döneminde yapılacak sanatsal üretime dair destekler ve kültür-sanat alanında yürütülen bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetleri derleniyor.

'Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları' başlıklı politika metninin tamamı iksv.org adresinden ve AppStore’dan indirilebilen İKSV Kitaplık iPad uygulaması üzerinden okunabilir.