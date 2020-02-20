Özel tiyatrolar 'kooperatif' ile güç buluyor

İstanbul’daki özel tiyatroların bir araya gelerek 2019 haziranında kurduğu Tiyatro Kooperatifi, 2020 yılı çalışmalarına başladı. Yönetim kurulu başkanlığını Iraz Yöntem’in, başkan yardımcılığını Yeşim Özsoy’un üstlendiği kooperatifin yönetim kurulu Ersin Umut Güler, Mert Fırat ve Muharrem Uğurlu’dan oluşuyor. Tiyatro sektöründeki üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesine ve profesyonelleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan kooperatif, 'Tiyatrolarda SGK ve Vergi Teşvikleri, Güncel Mevzuat Değişiklikleri' konulu seminerle 2020 yılı etkinliklerine başladı.

‘Kooperatif’, emek birlikteliğidir; aynı alanda üretim yapanların ortak çatısı, dayanışmasının gücüdür" diyerek yola çıkan Tiyatro Kooperatifi, tiyatro sektörünün tüm bileşenleri için bir dayanışma gücü oluşturmak amacıyla, 26 Haziran 2019’da İstanbul’daki özel tiyatroların bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Sektörün temel sorunu 'ekonomi' olduğu için, ekonomik birliktelik üzerinden bir örgütlenme modeli olan 'kooperatif' oluşumunu seçen Tiyatro Kooperatifi; Türkiye’deki tiyatro sanatının gelişmesini, yurt içi ve yurt dışında yaygınlaşmasını ve tiyatro sanatını her açıdan desteklemeyi hedefliyor. Ortaklarına kâr payı dağıtmayan, üzerine çalıştığı projeler ve başvurduğu fonlarla elde edeceği tüm bütçeyi hedeflerini gerçekleştirmek üzere kullanan, sanatın kamusal bir hizmet olduğu ön kabulüyle sosyal fayda amaçlayan bir yapı olan kooperatif, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını da doğal paydaş kabul ediyor.

32 özel tiyatronun ortaklığıyla kurulan Tiyatro Kooperatifi’nin şu anda; Altıdan Sonra Tiyatro-Kumbaracı50, Altkat Sanat, Altsahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Asmalı Sahne, Baba Sahne, Balkonda Sanat Prodüksiyon, Craft, DasDas, Erbulak Evi, Gaca Tiyatro, GalataPerform, ikincikat, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Kadıköy Theatron, K! Kültüral Performing Arts, Levent Üzümcü Tiyatrosu, Mam'art, Moda Sahnesi, NoAct Sahne, oyun atölyesi, Öykü Sahne-Tiyatro Açıkça, Pangea-UNIQ Hall ve UNIQ Box, Sahne3, Semaver Kumpanya, Tatavla Tiyatro, Tatavla Sahne, Tiyatro(Hâl), Tiyatro Bereze, Tiyatro D22, Tiyatro Dalga, TiyatrOPS, Tiyatro Öteki Hayatlar, Tiyatro.iN, Tiyatro Pangar, Tiyatro Yeniden, Versus Tiyatro ve Yolcu Tiyatro’dan oluşan 37 ortağı bulunuyor ve güç birliği her geçen gün artıyor.

TÜM TİYATROLAR DAVETLİ

Tiyatro Kooperatifi; başta ortağı olan tiyatrolar olmak üzere, sektörün tüm bileşenleri için ortak çatı, bilgi ve danışma merkezi olmak amacıyla yeni bir seminer dizisi başlattı. İlk seminerin konusunu 'Tiyatrolarda SGK ve Vergi Teşvikleri, Güncel Mevzuat Değişiklikleri' oluşturdu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Caner Altuntaş ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şenol Karakaş’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, teşvik türleri, vergi düzeni, e-arşiv/e-fatura düzeni gibi mali konularda bilgiler paylaşıldı. 12 Şubat Çarşamba Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere; Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Iraz Yöntem, başkan yardımcısı Yeşim Özsoy, yönetim kurulu üyeleri Mert Fırat, Ersin Umut Güler ve Tiyatro Kooperatifi ortakları katıldı. Gelecek seminerlerin ise bütçe yönetimi, sanatsal üretim süreci yönetiminin sürdürülebilirliğe etkileri, yerel/ulusal/uluslararası kurumlarla iletişim ve iş birliği kurma yöntemleri gibi özel tiyatrolar için kapasite geliştirmeyi amaçlayan farklı konulara odaklanması planlanıyor.

Tiyatro Kooperatifi İstanbul’da bulunan tüm özel tiyatroları, kooperatif çatısı altında bir araya gelmeye ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren tüm kurumları iş birliğine davet ediyor.