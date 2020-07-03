‘Oz Büyücüsü’ Erzincan’da

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları, ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergileyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Bakan Nuri Ersoy tarafından önceki gün Anadolu'ya uğurlanan Trabzon Devlet Tiyatrosuna bağlı ‘Kamyon Tiyatrosu’ ilk turnesini Erzincan'da Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde çocuk oyunu ‘Oz Büyücüsü’ ile yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görevlilerce oyunu seyretmek için gelenlere maske dağıtıldı. Bahçe girişine konulan dezenfektanla ellerini temizleyen tiyatroseverler sosyal mesafe kuralına uydu. Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan bu projenin 1 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında devam edeceğini belirtti. İlk turnesini tamamlayan ‘Kamyon Tiyatrosu’nun bir sonraki durağı ise Tunceli olacak. AA