Oscar’ın Yabancıları İstanbul Modern’de

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden erişime açılan filmler, gösterim programında belirtilen tarih ve saat aralıklarında yayında kalacak. ‘Oscar'ın Kısaları’nın ardından üçüncü seçki olarak sinemaseverlerle buluşan ‘Oscar'ın Yabancıları’ seçkisinde dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler gösteriliyor. Seçkide ‘Körkütük’, ‘Elmalar’, ‘Atlantis’, ‘Kolektif’, ‘Bilinmeyen Aziz’, ‘Uyurgezerler’, ‘İkimiz’, ‘200 Metre’, ‘Asia’ ve ‘Güneşin Çocukları’ filmleri yer alıyor.