Oscar Anton: Her şarkıda kendime meydan okuyorum

Müzik dinleme platformlarında müziğinizi samimi, doğal ve abartısız bir şekilde anlatıyorsunuz. Özellikle Fransız aksanıyla ilgili “Kızlar çok tatlı olduğumuzu düşünüyor” dediğiniz kısım, oldukça eğlenceli bir anekdot...

Olabildiğince spontane bir müzik yapmak istiyorum. Bu yüzden bir yıl boyunca, her ay müzik yayınladığım bir proje yaptım. Ne zaman spontane bir şey yapsam sadece duygu ve hislerimi düşünüyorum. Gerçekten doğru yolda olduğumu hissediyorum. Şarkıyı yazıp sonrasında vokalleri kaydediyorum. O şarkıyı dinlemeyi tüm hatalarına rağmen seviyorsam, tamamdır. Bazen şarkıyı kaydederken penceri açma sesi de dahil olur. Ama şarkı duygusuyla iyi hissettirdiyse umurumda olmaz. Tabii ki elimden geldiğince çok çalışıyorum ve şimdiye kadarki en iyi şarkıyı yapmaya çalışıyorum. “Samimi, doğal ve abartısız...” müziğim için harika bir tanım.

Yakın zamanda bir seri olarak yayınladınız “Postcard from Berlin” ve “Postcard from Milan”... Bunların arkasındaki hikaye nedir?

2020’de “Home of Sanity” projesini hazırladım. Her ay yatak odamda yaptığım şarkıları yayınlıyordum. Harikaydı ama gerçekten çok zordu. Çünkü her ay 2-3 şarkı yayınlıyordum. Pandemiydi ve yatak odamda tek başıma kilitliydim. “Postcard” projesinin arkasındaki hikâye ise bunun tam tersini yapmak istemem. Bir yıl boyunca yeni sanatçılarla tanışmak, çalışmak ve yatak odamdan çıkmak istedim. Artık yalnız çalışmamak... Her ay dünyayı dolaşmak ve mümkün olduğunca çok sanatçıyla tanışmak. Bu kesinlikle bir meydan okuma. Bu yüzden hâlâ çok fazla şarkı yapmam gerekiyor. Çünkü her ay iki şarkı, bir single ve bir not (Şarkıdaki şehre gönderilen kart) yayınlamalıyım. Ayrıca konserlerim de var. Ama kendime meydan okumayı seviyorum. Teslim tarihinin olması sizi mümkün olduğunca çok şey yaratmaya zorluyor.

Bunun müziğinize nasıl bir katkısı var?

Madrid’den yeni döndüm ve İspanyol sanatçı Dani yaptığım single “homesick” cuma günü (bugün) yayınlanacak. İstanbul’daki gösteriyle aynı gün. Bu şarkının içinde İspanyol gitar solosuna benzeyen küçük bir gitar anı var. Bir tür Flamenko gibi... Bunu hiç yapmamıştım. Diğer ülkelerin müzisyenleriyle tanışmak, müziğime ilham oluyor. Müziğimde sınırlar yok. Techno, rock, Bossa Nova, R’n’B... Hangi tür olduğu umurumda değil. Bağımsız bir müzisyen olmak bana yardımcı oluyor.

Son zamanlarda hangi sesler size ilham veriyor?

Son zamanlarda 50’lerden çok fazla müzik dinliyorum. Bossa nova ve indie rock tarzında. Coldplay’in son albümü ‘Everyday Life’ını sevdim. Enstrümanların müzikte ön planda olduğu çok sayıda organik şarkı dinliyorum. Bir sürü film müziği de... Çünkü şarkılarımı yazarken notlar alıyorum. İnsanların şarkılarımı dinlerken bir filmin soundtrack’i gibi hissetmelerini istiyorum.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Her şey demek. Gençliğimden beri müzikle çevriliyim. Bu hayatımın bir parçası. Sadece müziğe diğer insanlardan biraz daha fazla ilgi duymaya başladım. “Müzik neden var, insanlar neden şarkı yazıyor?” gibi soruların cevabını aradım. Ve şarkı yazmak istedim. Müziğin insanlara yardım ettiğini düşünüyorum. Hayatımı yaşamama yardımcı oluyor. Biliyorsun, bu soruyu cevaplamak çok zor.

Sahnede nasıl bir adam oluyorsunuz?

İlham kaynağım Coldplay’den Chris Martin. Onu ilk kez Paris’teki Le Parc des Princes sahnesinde izlemiştim. Şarkı söylerken çok büyük bir enerjisi vardı. Seyirciyle sevgisini paylaşıyordu. Orada olmayı hissediyordu. Sahnede olmak istediğim kişi oydu. Sadece sevgi gibi iyi hisleri paylaşmak istiyorum. Arkadaş gruplarının bir parçası olduğumu hissetmelerini istiyorum. Konserlerimde şarkıcı ve seyirci ayrımı yok. Oradaki herkesle parti yapıyoruz gibi... Çünkü ne zaman bir Coldplay konserine gitsem böyle hissediyorum.



Şarkı yazma süreciniz nasıl işliyor?

Aslında şarkı yazma sürecim yok. Genellikle bir odada yalnız olmayı seviyorum. Bu yıl farklı olacak sanatçılarla iş birliği yaptım. Ama genellikle yalnız başıma, elimde gitar ya da piyanomun başında oturur olurum. Sadece sevdiğim güzel bir melodi bulmaya çalışırım. Bazen sadece tekrarladığım iki basit akor olur. Ne zaman bana gerçekten bir şeyler hissettiren harika melodiyi bulsam o, güçlü bir şarkı olur. Tren camından bakarken, çocukluk anılarınızı yeniden hatırlamanızı sağlayacak şarkılar yapmayı seviyorum. Önce müzik sonra sözleri yazarım. Müzik benimle konuşmalı ve ne yazmam gerektiğini söylemeli.

Bir röportajınızda şarkılarınızı bağımsız olarak yayınlamayı tercih ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu fikir hâlâ geçerli mi?

Evet, hâlâ geçerli. Şarkının ne zaman yayınlayacağına ben karar veriyorum. Çünkü bağımsızlığı ve tamamen özgür olmayı seviyorum. Sevdiğim müziği, istediğim şekilde yapmak benim için önemli. Bu sayede gelişmeye devam ediyorum. Olabildiğince özgür olmak istiyorum. Bağımsız duruşumu değiştireceğimi sanmıyorum. Çünkü benim için anahtar kelime özgürlük. Müziğimle ve kariyerimle istediğimi yapmakta özgürüm.

İSTANBUL'U KEŞFETMEK İSTİYORUM

“İstanbul hakkında hiçbir şey bilmiyorum. İstanbul’a gelen birkaç arkadaşım var. En güzel yanı ne biliyor musun? Hiçbir beklentim yok. Sadece İstanbul’u keşfetmek istiyorum. Orada olmak, şehirde yürümek, Türk yemeklerini yemek istiyorum. Yeni bir yer keşfedeceğim için sabırsızım. İstanbul’da konser verecek olmama minnettarım.”