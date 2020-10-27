Ortak Yapım’la 10 yeni oyun geliyor

BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM’nin, yeni tiyatro yapıtları üretilmesi amacıyla başlattığı ‘Ortak Yapım’ projesi kapsamında seçilen oyunlar belirlendi. Proje kapsamında her kurum ikişer oyunun yapımcılığını üstlenecek. Desteklenecek oyun metinlerinden beşinin yazarı projenin seçici kurulu tarafından belirlenmiş, kalan beş metin için ise açık çağrı yapılmıştı. Açık çağrıya toplam 786 proje başvurmuştu.

Ön Değerlendirme Kurulu ile tiyatro sanatçıları Demet Akbağ, Tilbe Saran, Mert Fırat, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, dramaturg Beliz Güçbilmez, tiyatro eleştirmeni, akademisyen Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz’dan oluşan Seçici Kurul, açık çağrıya gelen başvurular arasından şu oyunların desteklenmesine oy çokluğuyla karar verdi: ‘Oysa, Maviydi Gök Bu Sabah’ (Ceyda Aşar), ‘Nuh’un Gemisini Aramak’ (Gökhan Erarslan), ‘Haset’ (Şamil Yılmaz), ‘Fikri’nin Vişne Bahçesi’ (Ülkü Oktay) ve ‘Şirket’ (Zeynep Kaçar). Oyun yazarlarına 7500 TL tutarında destek verilecek.

Seçilen beş oyuna ek olarak, Seçici Kurul tarafından belirlenen beş oyun yazarı da proje kapsamında sahnelenecek oyunlarının yazımını tamamladı. Ahmet Sami Özbudak ‘Şimdi Gerçek Bir Şey’, Ceren Ercan ‘Beni Sakın Yumruklardan’, Ebru Nihan Celkan Bir İhtimal Daha Var’, Firuze Engin ‘Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri’ ve Yeşim Özsoy ‘Kum Zambakları ve Mümkün Dünyalar’ adlı oyunları kaleme aldı.









HER KURUM İKİŞER OYUNUN YAPIMCISI OLACAK

Proje kapsamında BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM tarafından sahiplenilecek oyunlar da belirlendi. BKM Ahmet Sami Özbudak’ın 'Şimdi Gerçek Bir Şey' ve Zeynep Kaçar’ın 'Şirket' isimli oyunlarının, DasDas Ebru Nihan Celkan’ın 'Bir İhtimal Daha Var' ve Ceyda Aşar’ın 'Oysa, Maviydi Gök Bu Sabah' isimli oyunlarının, ENKA Sanat Firuze Engin’in 'Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri' ve Gökhan Erarslan’ın 'Nuh’un Gemisini Aramak' isimli oyunlarının, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Ceren Ercan’ın 'Beni Sakın Yumruklardan' ve Şamil Yılmaz’ın 'Haset' isimli oyunlarının ve Zorlu PSM Yeşim Özsoy’un 'Kum Zambakları ve Mümkün Dünyalar' ve Ülkü Oktay’ın 'Fikri’nin Vişne Bahçesi' oyunlarının yapımcılığını üstlenecek. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu/topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de 2021 yılı içinde yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak.