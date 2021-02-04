Ormanda beliren bu siyah şey de ne!

Çağdaş İran çocuk edebiyatının nadide örneklerinden ‘Apti’nin Beni’ni okuyanlar illüstratör Reza Dalvand’ın resimleriyle öyküye bambaşka bir ruh kattığını hatırlayacaktır. Dalvand bu defa hem yazıp hem resimlediği bir kitapla karşımızda. ‘Küçük Siyah Bir Şey’, Dalvand’ın renkleri olduğu kadar kelimeleri de ustalıkla kullandığını ve hikâyeciliğinin de dikkate değer olduğunu ispatlar nitelikte.

Bilmediğimiz, yabancı ve farklı bulduğumuz şeylere karşı duyduğumuz korkuların ardındaki önyargıları sorgulamaya açan ‘Küçük Siyah Bir Şey’ dupduru bir metinle yapıyor bunu. Simsiyah kapaktaki rengârenk baykuş deseninin çarpıcılığı ise kitapta karşımıza çıkacak harika resimlerin habercisi gibi.

Gelelim bahsi geçen bu küçük ve siyah şeyin ne olduğuna. Hakkında bildiğimiz tek şey ormanda bir sabah aniden belirdiği ve sadece varlığının bile tüm hayvanları korkutmaya yettiği. Daha fazlasını öğrenmek için orman ahalisine kulak vermeli belki de. Leopara göre o siyah şey avlanırken düşürdüğü kendi lekelerinden biri olmalı. Kargaya göreyse gökyüzünün başlarına yıkılacağının habercisi bir yıldız parçası. Bir süvarinin atının nalı olduğunu düşünen de var -ki öyleyse bir düşman ordusu ormana dalmak üzeredir- bütün ormanı ateşe verecek bir ejderha yumurtası olduğunu da.

Anlayacağınız, hayvanlardan kayda değer bir şey öğrenemiyoruz. Orman tüm bu ihtimallerin birbirine girdiği koca bir dedikodu yumağına dönüşmüş ve epeyce karışmış durumda.

Onları yönlendiren tek şey bilinmeyene duydukları korkuları. Bu da önyargılarını beslemeye yetiyor ve şıp diye adını koyuyorlar gördükleri şeyin. İncelemeden, yaklaşıp dokunmadan, tanımaya çalışmadan. Kimsenin aklına siyah şeyin alelade, zararsız hatta sevimli bir şey olabileceği gelmiyor nedense. Bambaşka bir ormandan kopup gelmiş tanımadıkları bir ağacın tohumu örneğin. Evet, farklı, kendine has ama bir başka açıdan ormanın parçası, yani aynı. Yeri gelmişken Dalvand’ın her biri birbirinden farklı, benzersiz ağaçlardan oluşan orman manzaraları ayrıca görülmeye değer.

Peki, bu gizemli şeyin ne olduğunu nasıl bulacağız? İşte bu noktada sözü çocuklara bırakıyor Reza Dalvand. Merak etmelerini, sorgulamalarını, farklı olanla temas edip akıl ve kalp süzgeçlerinden geçirdikten sonra karara varmalarını salık vererek elbette.



KÜÇÜK SİYAH BİR ŞEY

Reza Dalvand

Çeviren: Osman Ataman

Arden Yayınları, 2021, 28 sayfa, 28 TL.