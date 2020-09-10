Ooo ‘Karagözüm İki Gözüm’

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın birinci katında bulunan Yapı Kredi Müzesi, hazırladığı arkeoloji ve geleneksel sanat sergileri ve yayınlarla kültürel mirasımızın yaşatılması için çalışıyor. Önemli pek çok kültür-sanat projesine ev sahipliği yapan Yapı Kredi, henüz tarihi eserleri ve kültür varlıklarını korumaya ilişkin yasaların olmadığı 1950’li yıllarda, hem korumak hem de çalışmaların gelişmesine imkân sağlamak amacıyla sikke, madalya, nişan, işleme, kumaş, tombak, tespih, saat, Karagöz tasvirleri gibi çok çeşitli nümizmatik ve etnografik eseri bünyesinde bir araya getirdi.

Yapı Kredi Kültür Sanat, şimdi de 7’den 70’e herkese hitap edecek bir Karagöz sergisine ev sahipliği yapıyor. Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan, Ragıp Tuğtekin’in 1930’lu yıllarda yaptığı 187 karagöz tasviri en son 2004 yılında ‘Yıktın Perdeyi Eyledin Viran’ sergisinde gösterilmişti. Koleksiyonda yer alan tasvirler, küratörlüğünü Cengiz Özek’in, koordinatörlüğünü ise Nihat Tekdemir ve Elif Erdoğan’ın yaptığı ‘Karagözüm İki Gözüm’ sergisiyle, bu sefer Ragıp Tuğtekin’in etkilendiği ve etkilediği sanatçıların işleriyle birlikte izleyiciyle buluşuyor.

Tasarımı Karşılaşmalar ekibine ait sergide 20’den fazla Karagöz sanatçısının 350 tasviri, dünya gölge tiyatrosu içerisinde Karagöz oyunlarının yeri, dünyada Karagöz oyunlarının nerelerde oynatıldığı, gerçeküstü figürlerin ve halk efsanelerinin Karagöz tasvirlerine yansımaları, günümüz karagöz sanatçıları gibi tematik başlıklar altında ele alınıyor. 15 Eylül - 21 Şubat tarihleri arasında gezilebilecek ‘Karagözüm İki Gözüm’ sergisine çevrimiçi etkinlikler de eşlik edecek. Serginin Yapı Kredi Yayınları tarafından İngilizce ve Türkçe basılan bir sergi kitabı da var.

‘Karagözüm İki Gözüm’ başlıklı sergi 15 Eylül - 21 Şubat tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.