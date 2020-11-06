Onur Bayraktar'ın oyunları ilk defa yayımlandı

Onur Bayraktar

2010 yılında geçirdiği bir motor kazasında hayatını kaybeden oyuncu, yazar ve yönetmen Onur Bayraktar’ın kaleme aldığı tiyatro oyunları Habitus Kitap etiketiyle yayımlandı. Bayraktar’ın ‘Kaos’, ‘Sonra’, ‘Terk’ ve ‘İyi ki Varsın’ adlı oyunları ilk defa yayımlanıyor. Modern tragedya niteliğindeki, ülkemizde o güne dek pek örneği bulunmayan absürd öğeler taşıyan oyunları, sahnelendikleri ilk günden itibaren büyük ses getirmiş ve Bayraktar’ın genç yaşında tiyatro camiasında saygın bir yer edinmesini sağlamıştı. Ülkemizde olduğu kadar çeşitli ülkelerde de dikkat çeken Onur Bayraktar’ın oyunlarından ‘Kaos’ oyunu İngilizce, Bulgarca, İtalyanca, Almanca gibi dillere çevrildi.





1979 yılında Samsun’da dünyaya gelen Onur Bayraktar dokuz yaşında İstanbul’a geldi, Suadiye Lisesi’ni bitirdi. Lise yıllarında oyuncu olarak görev aldığı bir oyunla birlikte tiyatroyla tanıştı ve konservatuvara girme kararı aldı. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi ve 2001 yılında mezun oldu. Dört yıllık konservatuvar eğitimi sırasında NYU Tisch School ve New School University Actor Studio’da oyunculuk, performing art ve kamera oyunculuğuyla ilgili birtakım workshop ve seminerlere katıldı. 2000 yılında Sicilya’nın Siracusa kentinde düzenlenen Salvo Randone Uluslararası Tiyatro Festivali’ne davet edildi ve burada Orhan Veli’nin şiirlerinden oluşan bir derleme oynadı. Ertesi yıl aynı festivalden yine bir davet aldı ve o yıl da Nazım Hikmet’in Kuva-i Milliye Destanı’nı İtalyan aktris Deborah Lentini ile aynı sahnede canlandırdı.



STÜDYO DRAMA’NIN KURUCULARINDANDI

2000 yılında ilk oyunu ‘Kaos’u yazdı. Arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Stüdyo Drama, 7 Mart 2001 günü Ortaköy Afife Jale Sahnesi’nde Kaos oyunuyla sanat yaşamına başladı. Aynı yıl Sonra ve Ahmet Cemal’le birlikte kaleme aldıkları ‘Ben Nazım Yaşarken ve Ölürken’ adlı oyunlarını yazdı. Stüdyo Drama Eğitim Birimi’nin yanı sıra Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’nda ve Ekol Drama’da eğitmenlik yaptı. ‘Ben Nazım Yaşarken ve Ölürken’ oyunuyla Sicilya’da Salvo Randone Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldı.

2003 yılında yazdığı ‘Terk’, Stüdyo Drama çatısı altında, kendi rejisiyle sahnelendi. Diğer oyunlarında olduğu gibi bu oyununda da yönetmenlik ve yazarlığının yanı sıra oyuncu olarak görev aldı. Yine 2003 yılında Jean Genet’nin ‘Hizmetçiler’ ve Gülce Uğurlu ve Zeynep Utku tarafından yazılan ‘Valizdeki Kayıp Şehir’ oyunlarını sahneye koydu.

2004 yılında sahnelediği ve oynadığı ‘Suret, Beden ve Kent’ adlı oyun aynı yıl Bulgaristan Filipe Tiyatro Festivali’ne davet edildi. Yine aynı yıl, oyun, 14. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelendi. 2004 yılı sonlarına doğru ‘Kaos’ ve ‘Sonra’ adlı oyunları Bulgarca ve Sırpça’ya çevrilerek toplu oyunlar olarak basıldı. 2005 yılında, 120 seyirci kapasitesi olan Stüdyo Drama Sahnesi’ni Beyoğlu’nda açtı. 2006 yılında yazdığı, yönettiği diğer tüm oyunlar gibi, bir Stüdyo Drama prodüksiyonu olan Roland Schimmelpfennig’in ‘Arap Gecesi’ oyununda rol aldı. 2007 yılında ‘İyi ki Varsın’ oyununu yazdı. Aynı yıl sahnelediği oyunda bir rol de üstlendi.

2007-2010 yılları arasında ‘Şöhret’, ‘Sessiz Fırtına’, ‘Güldünya’ ve ‘Kapalıçarşı’ gibi TV dizilerinde rol aldı. Onur Bayraktar en son Zülfü Livaneli’nin ‘Leyla’nın Evi’ adlı oyununda rol aldı.

Bayraktar 26 Kasım 2010 gecesi, rol aldığı ‘Leyla’nın Evi’ adlı oyunun çıkışında geçirdiği motosiklet kazasında yaşama veda etti.