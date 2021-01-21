Online kitap satışında yüzde 26’lık artış

Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandemi, alışveriş eğilimlerini online platformlara taşıdı. Onlune kitap satış sitesi Kidega’nın 2020 verilerine göre, okuma alışkanlığının pekiştirildiği evde geçirilen pandemi döneminde, en çok Nisan, Mayıs ve Aralık aylarında kitap alışverişi gerçekleştirdi. 2020 yılında sepet ortalamaları 2019’a oranla yüzde 48 artarken, en çok tercih edilen ödeme şekli tek çekim ve kapıda ödeme oldu. 2019 yılına göre sipariş tutarı bazında yüzde 26 artış yaşandı. Edebiyat, roman, çocuk kitapları, tarih, insan ve toplum, kişisel gelişim en çok tercih edilen türler oldu. 2020 yılında en çok online kitap alışverişini yüzde 31 ile 25-34 yaş arasındaki bireyler gerçekleştirdi. 18-24 yaş arası yüzde 21 ile ikinci, 35-44 yaş arası ise yüzde 20 ile üçüncü sırada yer aldı.

2020’nin en çok satan 10 kitabı

Kidega’da 2020’de en çok satan 10 kitap şöyle sıralandı: Jose Saramago’dan ‘Körlük’, Deniz Erten’den altı kitaptan oluşan set ‘İşaretler’, José Mauro de Vasconcelos’dan ‘Şeker Portakalı’, Fiyodor Mihayloviç Dostoyevski’den ‘Suç ve Ceza’, Edgar Allan Poe’nun tüm hikayelerinin bulunduğu kitabı ‘Edgar Allan Poe’, William Golding’in ‘Sineklerin Tanrısı’, George Orwell’in ‘Hayvan Çiftliği’, Paulo Coelho’nun ‘Simyacı’, Victor Hugo’nun ‘Bir İdam Mahkumunun Son Günü’ ve Madeline Miller’dan ‘Ben Kirke’.

2020’de en çok Harry Potter arandı

Geçen yıl Kidega üzerinde en çok arananlar, Harry Potter, Kral Şakir, Freud, Karantina, Ajanda, Beyza Alkoç, Rick and Morty, Körlük, Hareketli (İş bankası yayınlarına ait hareketli çocuk kitapları için yapılan bir arama) ve 1984 oldu.

Online alışveriş davranışı 3 kata kadar arttı

2020 yılı verilerini değerlendiren Kidega Genel Müdürü Berna Ahbab, “Türkiye’de Şubat ayında başlayan pandemi ve sonrasında gerçekleştirilen kısıtlamalarla birlikte evde zaman geçirmeye başlayan okuyucular, evden çıkma yasakları ile birlikte kitap alışverişlerini de online olarak gerçekleştirdi. Bu dönemde stabil bir büyümeyle ilerleyen birçok kitap satış platformu satışlarını 3 kata kadar arttırdı. 2020 yılında online kitap alışverişlerinde sepet ortalaması yüzde 48 artarken sipariş tutarı bazında yüzde 26’lık bir artış oldu. Önceden online platformlardan alışveriş yapmaya çekinen ve online alışverişi güvenli bulmayan tüketicilerin de online platformlara bakış açıları değişti” diye konuştu.