Ömer Türkeş’in konuğu Burhan Sönmez

Dünyanın en büyük yazar örgütü Uluslararası-PEN’in yönetim kurulunda yer alan Burhan Sönmez, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde kültür ve siyaset üzerine yazılar yazan, uzun yıllar İngiltere’de yaşayan Sönmez’in ilk romanı ‘Kuzey’ 2009’da yayımlandı. ‘Masumlar’ı (İletişim) 2011’de ve ‘İstanbul İstanbul’u (İletişim) 2015’te, dördüncü romanı ‘Labirent’i (İletişim) ise 2018’de yayımlayan Sönmez, William Blake’in ‘Cennet ile Cehennemin Evliliği’ adlı şiir kitabını İngilizceden Türkçeye çevirdi (Ayrıntı, 2016).

‘Masumlar’la, 2011 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü ve aynı yıl İzmir St. Joseph En İyi Roman Ödülü’nü aldı.

‘Bir Dersim Hikâyesi’ (Metis, 2012), ‘Bana Adını Söyle’ (YKY, 2014) ve ‘Gezi’ (Almanca, Binooki, 2014) öykü derlemelerine katılan Burhan Sönmez, Bursa Yazın ve Sanat Derneği tarafından verilen 2015 yılı Öykü Onur Ödülü’nün de sahibi oldu.

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü 2014 yılı seçici kurulu üyeliği yapan Sönmez, ODTÜ’de Edebiyat Kuramı ve Roman üzerine dersler verdi.

2017 yılında Vaclav Havel Kütüphanesi Ödülü’nü, ‘İstanbul İstanbul’ romanıyla da Britanya’da 2018 yılı EBRD Edebiyat Ödülü’nü aldı.

PEN Türkiye, English PEN ve Kürt PEN üyesi Burhan Sönmez, aynı zamanda Uluslararası-PEN’in de yönetim kurulunda yer alıyor.



Burhan Sönmez, moderatörlüğünü Hürriyet Kitap Sanat’ın usta roman eleştirmeni Ömer Türkeş’in üstlendiği söyleşiyle 14 Şubat Cuma saat 18.00’de Mephisto Kitabevi’nin Kadıköy Bahariye şubesine konuk olacak. Sönmez, söyleşi sonrası kitaplarını imzalayacak.