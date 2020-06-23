Odunpazarı Modern Müze ziyarete açılıyor

Odunpazarı Modern Müze

Pandemi nedeniyle kapılarını 16 Mart'ta ziyarete kapatan Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren, pazartesi hariç salı ve cumartesi günleri arasında 11.00’den 17.00’ye,

pazar günü ise 12.00’den 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak. Kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini belirtilen sağlık önlemlerini dikkate alarak ağırlayacak olan OMM’da alınan tedbirler kapsamında havalandırma sistemlerinin yüzde 100 taze havayla çalışması, gerekli alanlara yerleştirilen el dezenfektanları, girişler sırasında temassız cihazla vücut ısı ölçümü, ziyaretçi ve müze görevlilerine maske takma zorunluluğu yer alırken, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak temassız bir müze deneyimi için vestiyer kullanım dışı olacak.

Müzenin daha güvenli ve rahat gezilebilmesi için tüm sergi katlarında aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı normal kapasitenin altında tutulacak.Ziyarete kapalı olduğu izolasyon döneminde bir araya getirdiği dijital içerikleri ile sanatsever takipçilerini yalnız bırakmayan OMM’un eğitim programı kapsamında gerçekleştireceği atölye çalışmalarına ve etkinliklere bir süre daha çevrimiçi olarak devam edilmesi

planlanırken, OMM Kafe ve OMM Dükkan sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler ve

hijyen tedbirleriyle açık olacak.

OMM’un tekrar ziyarete açılması ile birlikte Haldun Dostoğlu küratörlüğünde gerçekleşen koleksiyon sergisi 'Vuslat' ve günümüzün yetenekli bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV ’nin müzeye özel ürettiği enstalasyon çalışması sanatseverler ile tekrar buluşacak.





