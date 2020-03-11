Ödüllü roman ‘Sıcak Kafa’ Netlix dizisi oluyor

Netflix’in yeni dönem için hazırladığı diziler arasında ‘Sıcak Kafa’ da bulunuyor. Dizi Afşin Kum’un aynı adlı romanına dayanıyor. ‘Sıcak Kafa’da dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgını ele alınıyor. Salgınının alt üst ettiği bir dünyayı anlatan romanda, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Romanda Murat’ın, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan ‘sıcak kafa’sının sırrının peşine düşüşü anlatılıyor. Sıcak Kafa 2017 GİO Ödüllerinde en iyi roman ödülünü almıştı.