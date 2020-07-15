O geceyi anlamak ve hissetmek için okunması gereken 10 kitap

DEMOKRASİ KAHRAMANLARI

İpek Özbey, Güliz Arslan ve İpek İzci’nin kaleme aldığı ‘Demokrasi Kahramanları’, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 kişiye ağıt niteliğinde. Tüm şehitlerin aileleriyle görüşülerek hazırlanan kitap bu kahramanların hikâyelerini anlatıyor.

DARBEYE GEÇİT YOK: 15 TEMMUZ GECESİNİN EKSİKSİZ HİKÂYESİ

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ‘Darbeye Geçit Yok’ için bakanlar, milletvekilleri, emniyet müdürleri ve şehit aileleriyle görüştü. İddianameleri inceledi ve o gecenin eksiksiz hikâyesini tarihe not düşmek için yazdı.

DARBENİN KAYIP SAATLERİ

Güvenlik uzmanı Mete Yarar ve gazeteci Ceyhun Bozkurt’un ‘Darbenin Kayıp Saatleri’ kitabı15 Temmuz gecesi üzerinden kalkışmanın tüm aşamalarına odaklanıyor. Darbe girişiminin yapbozun sadece bir parçası olduğu düşüncesiyle tüm olayı anlamak için yola çıkarıyor.

15 TEMMUZ ÖNCESİ VE SONRASI

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un CNN Türk’te yayımlanan ‘Tarafsız Bölge’ programındaki konuşmalarından derlenen kitap, 15 Temmuz konusunda akıl karışıklıklarını gidermek için faydalı bir kılavuz.

15 TEMMUZ EN UZUN GECE

Gazeteci Eray Görgülü’nün kaleme aldığı kitapta o gece demokrasi bilinciyle sokaklara dökülen kahramanların anlatımları var. Görgülü kitapta hastanede ayağına bandaj yaptırıp tekrar sokağa koşan mobilyacı Fatih’i, ameliyattan çıkar çıkmaz “Beni boş verin devlet gitti mi kaldı mı?” diye soran 70 yaşındaki Mustafa Amca’yı ve nicelerini anlatıyor.

24 SAAT: 15 TEMMUZ’UN KAMERA ARKASI

Gazeteci Hande Fırat, 15 Temmuz gecesinin sembol isimlerinden... Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüntülü görüşmeyi halka ulaştırarak önemli bir mesajı iletmişti. Kitabında da o gecenin hikâyesini anlatıyor.

KOD ADI BAY BAY

Gazeteci Yahya Bostan’ın yazdığı kitap, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’nün gizli iletişim ağı ByLock’un nasıl çökertildiğini sürükleyici bir kurguyla anlatıyor. Yazar, FETÖ’nün büyük bir gizlilikle kurup yönettiği ve tüm talimatları verdiği iletişim ağının deşifre edilmesini belgesel roman türünde okurla buluşturuyor.

DARBENİN PERDE ARKASI: AKINCI ÜSSÜ’NÜN ŞİFRELERİ

Aslan Değirmenci’nin kaleme aldığı kitap darbe teşebbüsüne adım adım nasıl gelindiğine, 15 Temmuz gecesi apoletli teröristlerle millet arasındaki mücadeleye gerçekçi bir anlatımla ışık tutuyor. Kitap darbe girişiminin şifrelerini çözmek için önemli bilgi ve ipuçları veriyor.

İŞGALİN YAPI TAŞLARI

Araştırmacı gazeteci Kemal Gümüş, siyasetten iş dünyasına, sanattan medyaya, magazinden futbola kadar neredeyse hayatın her alanına sızan ve toplumu maniple eden FETÖ’nün kodlarını açığa çıkarıyor. Yazar, kitapta FETÖ’ye yönelik soruların cevabını verirken somut olaylar üzerinden örgütün bilinmeyen yüzüne ve karanlık operasyonlarına odaklanıyor.

İFŞA

Hürriyet’in deneyimli muhabiri Toygun Atilla meslek hayatı boyunca FETÖ’nün devlete sızdığı alanları haberleştirdi. Atilla, bu deneyimleri toplayarak yazdığı ‘İfşa’ kitabında 17-25 Aralık krizinde Ankara ile Pensilvanya arasında kuryelik yapanları, danıştayın kapısındaki darbe şifresini ve daha pek çok gizemli olayın arka planını anlatıyor.