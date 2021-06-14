Nuri İyem Resim Ödülü Cansu Kahraman'a...

Cansu Kahraman

Evin Sanat Galerisi tarafından düzenlenen Nuri İyem Resim Ödülü 2021 sonuçları belli oldu.

25 Haziran 2021 Perşembe Evin Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek sergide Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak hazırlanan ve Nuri İyem Resim Ödülü’nü temsil eden heykel ile 15 bin TL’lik ödül, Cansu Kahraman’a verilecek. Evin İyem Özel Jüri Ödülü’nü temsil eden Nasip İyem heykeli reprodüksiyonu ve 7 bin 500 TL’lik ödülse Ömer Koçağ’a verilecek. Bu yıl seçici kurulun kararıyla iki ödülün yanı sıra Jüri Destek Ödülü Ferhat Yüksekbağ’ın resmine verilecek.



Ömer Koçağ



Yarışmaya 64 farklı şehirden 456 katılımcı 686 resimle katıldı. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Aydın, Antalya ve Adana başta olmak üzere, Konya, Mersin , Muğla ,Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Bursa, Zonguldak, Siirt, Kütahya, Sakarya, Çanakkale, Gaziantep, Kocaeli, Batman, Hatay, Kastamonu, Bilecik, Burdur, Kırşehir, Van gibi bir çok şehirden katılım oldu. Öğrenci olan katılımcılar ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere 234 öğrenci 60 farklı üniversitede öğrenimine devam etmekte.



Ödül alan resimler ve seçici kurul tarafından sergileme için seçilen resimler olmak üzere toplam 28 resmin yer alacağı sergi 10 Temmuz’a kadar Evin Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.



Ferhat Yüksekbağ

Eserleri sergilenen sanatçılar: Ahu Aydemir, Ali Duman, Ayşe Gürpınar, Ayşegül Duman, B. Batuhan Daşdemir, Bahar Karaman Güvenç, Baran Kamiloğlu, Beyza Salcı, Buket Efe, Cansu Kahraman, Deniz Bayav, Elif Demir, Ferhat Yüksekbağ, Hamdi Öksüz, Hasan Demir, İbrahim Özsözgün, Mehmed Türkmen, Melek Aker, Meryem Gökmen, Mustafa Yılmaz, Ömer Koçağ, Raife Tokyürek, Sinem Korkut, Soner Civrizoğlu, Taylan Mintaş, Yıldız Dilara Sipahioğlu.

Nuri İyem Resim Ödülü 2021 Seçici Kurulu; Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Temür Köran, Ümit İyem, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Burcu Pelvanoğlu ve Feyyaz Yaman'dan oluşuyor.

Sergi, 24 Haziran – 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde görülebilir.