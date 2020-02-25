Nuh Tepesi'nin fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in rol aldığı Nuh Tepesi, 6 Mart’ta vizyona girecek. Film, dünya prömiyerini Robert De Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali'nde yaptı. Aynı festivalde En İyi Senaryo ödülünü alan ve Ali Atay’a ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran Nuh Tepesi’nin yönetmenliğini ise Pencereler Ardında, Nahoş Bir Mevzu ve Kimse Elimi Tutmasın gibi dünya festivallerinde gösterilen kısa filmleriyle tanınan Cenk Ertürk üstleniyor.

Filmin fragmanını izlemek için: https://youtu.be/qH7Xkh-l0Qo