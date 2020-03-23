Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun oyunları internette erişime açıldı
Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Coronavirüs salgını nedeniyle EvdeKal çağrısına destek vererek arşivindeki 12 oyunu internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açtı.
Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun ‘Evde Kal Tiyatrosuz Kalma’ sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında niluferkentiyatrosu.com adresine giderek izleyebileceğiniz oyunlar; yetişkinler için ‘Kanlı Düğün’, ‘III. Reich’ın Korku ve Sefaleti’, ‘Beni Bekleme Kaptan’, ‘Tersine Dünya’, ‘Cambazın Cenazesi’, ‘Titanik Orkestrası’, ‘İki Efendinin Uşağı’, ‘Romeo ve Juliet’, ‘Şark Dişçisi’, çocuklar içinse ‘Grimm Kardeşler’, ‘Bahçe’, ‘Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası’ ve ‘Burun’.
Oyunları //niluferkentiyatrosu.com/ adresinden izleyebilirsiniz.
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