Nefes alan, duygu ve hafıza dolu bir ‘el yazması kitap’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyanın yeni gözdesinden Moruinho bombası 6 ayda ters köşe...Dünyanın yeni gözdesinden Moruinho bombası! 6 ayda ters köşe...#Jose Mourinho
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Küçük esnafı rahatlatacak yasa TBMMde kabul edildiKüçük esnafı rahatlatacak yasa TBMM'de kabul edildi#Vergi Usul Kanunu
Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: Daha da yükselme ihtimali varBakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Daha da yükselme ihtimali var#Koronavirüs
Görüntüler tepki çekmişti Dayakçı öğretmen için flaş kararGörüntüler tepki çekmişti! Dayakçı öğretmen için flaş karar#Öğretmen
Kritik toplantı sona erdi Tam bağımsız savunma sanayi vurgusuKritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi' vurgusu#SSİK
Burak Elmas canlı yayında açıkladı Transferde şimdiden anlaştıkBurak Elmas canlı yayında açıkladı! 'Transferde şimdiden anlaştık'#Galatasaray
DSÖden korkutan rapor Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladıDSÖ'den korkutan rapor! Kororonavirüsle birlikte yeniden hortladı#Dünya Sağlık Örgütü
Sahili kapladı Görenler telefonuna sarıldıSahili kapladı! Görenler telefonuna sarıldı#Denizanası
Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığında... Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklamaTaliban heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda... Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama#Taliban
Beyrutta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izlediBeyrut'ta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izledi!#Lübnan
Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da Beni tanıdınız mıAslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'#Sosyete
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Nefes alan, duygu ve hafıza dolu bir ‘el yazması kitap’

#Kitap Tamircisi#Ömür Kurt#Kitap
Nefes alan, duygu ve hafıza dolu bir ‘el yazması kitap’

Ömür Kurt 'Kitap Tamircisi'nde katman katman açılan iç içe iki ayrı kitap kurgulamakla kalmamış; iki karakterden biri olan el yazması kitabı, duyan, gören, seslenen, nefes alan bir karakter gibi hafıza ve duyguyla donatmış.

Haberin Devamı

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ödüllü gazeteci-yazar Ömür Kurt’un son romanı ‘Kitap Tamircisi’ hayal gücü ile gerçekliğin bir bütün haline geldiği harikulade bir dünyanın derinliklerine götürüyor okurlarını.
Kurt’un ustalıklı dil kullanımı, güçlü betimlemeler ve ayrıntı zenginliğiyle yarattığı atmosfer eski, mistik bir hanın koridorları, tavan araları, mahzenleri arasında dolaşıyormuşuzcasına sarıyor etrafımızı. Dış dünyayla bağımızı ise doğa, yaşam, geçmiş ve gelecek hakkında düşündürücü sorular yönelterek kuruyor.
Dağları, ovaları, dereleri ve ağaçlarıyla bir zamanlar gerçek bir köy olan ama epeydir şehir tarafından yutulmuş Yeşilköy’de, Muhsin Dede’nin ata yadigârı eski evindeyiz. Süleymaniye Kütüphanesi Kitap Hastalıkları Hastanesi’nden emekli Muhsin Dede hem bir sahaf hem de kitap tamircisi. Eskimiş, yıpranmış, dikişleri atmış, kirlenip solmuş kitapları bir arkeolog titizliğiyle tedavi ederek sürdürüyor yaşamını.
Muhsin Dede’ye bir gün parçalanmaya yüz tutmuş, küf kokulu eski bir el yazması kitap geliyor. ‘Pusulasız Bir Gezginin Düş Gören Haritaları’ isimli bu kitap Muhsin Dede’yi kendi kişisel zamanının koridorlarında zihinsel ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap Tamircisi özenle iyileştirmeye çalıştığı kitaptaki haritalar, masallar, sorular arasında dolaşırken bizler de dünyanın hiç bilmediğimiz, görmediğimiz kadim hallerini sihirli bir küreden akan görüntüler gibi izliyoruz. Usul usul kitapla konuşmaya başlayan Muhsin Dede’ye kitap kendi dilince veriyor cevaplarını. Kâh sürpriz bir öykü çıkarıyor karşısına, kâh bir soruyla çocukluğunun elma bahçelerine, uçurtma uçurduğu tepelere, buz gibi suyundan içtiği derenin kenarına götürüyor.
El yazması kitapta zaman zaman karşımıza çıkan efsanevi öykülerin başlı başına bir yazı konusu olduğunu söyleyelim. ‘Sürüklenen Kütük’, ‘Titreyen Ağaç’, ‘Kıkırdayan Çayır’, ‘Zıplayan Tepe’, ‘Fısıldayan Elmas’ ve ‘Kükreyen Dalga’. Her biri eşilen dağlar, kurutulan dereler, kesilen ağaçlar, fütursuzca şehirleşen ve şehirleştikçe kirlenen dünyaya dair sözünü sakınmadan söylüyor. Ancak edebi tattan, sürükleyicilikten, macera duygusundan ödün vermeyerek.
Ömür Kurt katman katman açılan iç içe iki ayrı kitap kurgulamakla kalmamış; iki karakterden biri olan el yazması kitabı, duyan, gören, seslenen, nefes alan bir karakter gibi hafıza ve duyguyla donatmış. Muhsin Dede kitapla arasında gelişen sevgi dolu ilişki sayesinde hayatının koylarında güvenle dalabileceği anıları olduğunu görerek geleceğe dair umutla doluyor, yaşamı bir kez daha kucaklıyor.
Bize de günümüz çocuklarının gelecekte böyle bir şansı olup olmayacağını sorgulamak kalıyor.

KİTAP TAMİRCİSİ

Nefes alan, duygu ve hafıza dolu bir ‘el yazması kitap’

Ömür Kurt
Resimleyen: Ahmet Uzun
Doğan Egmont, 2021
98 sayfa, 29 TL.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kitap Tamircisi#Ömür Kurt#Kitap

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!