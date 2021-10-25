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Necatigil şiirinin felsefesi yapılabilir mi?

#Hürriyet Gösteri#Cemal Süreya#Behçet Necatigil
Necatigil şiirinin felsefesi yapılabilir mi

Türk edebiyatı ve sanatının inceleme, araştırma, eleştiri dergisi Hürriyet Gösteri, edebiyat türleri arasında gezindiği yeni sayısında, farklı bakış açısıyla okuyuculara yeni bilgiler, yorumlarla okuru buluşturuyor.

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Kariyeri boyunca İstanbul, toplum ve edebiyat ana başlıkları üzerine uzmanlaşan Beşir Ayvazoğlu ile Şaban Özdemir’in ‘Birlikte yaşadığımız şehrin surlarını iyi korumalıyız’ konulu röportajı Hürriyet Gösteri Dergisi’nde yer alıyor.

CEMAL SÜREYA’NIN PERDELENEN YÜZÜ

Behçet Necatigil gibi kendisi de bir şair olan Koray Feyiz, modern Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Necatigil’i farklı bir bakış açısından değerlendirdiği ‘Behçet Necatigil Şiirinin Felsefesi Yapılabilir mi?’ yazısı ile bağımsız şiir meraklılarını karşılıyor. Türk edebiyatının önde gelen diğer bir şairi Cemal Süreya, Mehmet Emin Uludağ’ın yazısı ‘Cemal Süreya’nın Perdelenen Yüzü’ yazısı ile okuyucuyu İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Süreya’yı yeniden okumaya çağırıyor. Yazar Veysel Çolak’ın eserlerinin irdelendiği ‘Aşkın ve Hançerin Şairi Veysel Çolak’ yazısı Arife Kalender’in kalemiyle yeni sayıdaki yerini alıyor.

Ayrıca Mersin Kenti Edebiyat Ödülü sahibi Nurdan Gürbilek’in ve edebiyat tarihinde büyük bir öyküye sahip Çukurova’nın yerini incelediği Erol Çankaya’nın yazıları da bu sayıda okuyucuyu bekliyor.

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Sanatın her alanına; usta kalemlerin yazıları, gündem yaratan konuları ve eleştirileriyle yön veren Hürriyet Gösteri, 3 ayda bir okuyucuyla buluşuyor.

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#Hürriyet Gösteri#Cemal Süreya#Behçet Necatigil

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