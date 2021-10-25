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Kariyeri boyunca İstanbul, toplum ve edebiyat ana başlıkları üzerine uzmanlaşan Beşir Ayvazoğlu ile Şaban Özdemir’in ‘Birlikte yaşadığımız şehrin surlarını iyi korumalıyız’ konulu röportajı Hürriyet Gösteri Dergisi’nde yer alıyor.

CEMAL SÜREYA’NIN PERDELENEN YÜZÜ

Behçet Necatigil gibi kendisi de bir şair olan Koray Feyiz, modern Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Necatigil’i farklı bir bakış açısından değerlendirdiği ‘Behçet Necatigil Şiirinin Felsefesi Yapılabilir mi?’ yazısı ile bağımsız şiir meraklılarını karşılıyor. Türk edebiyatının önde gelen diğer bir şairi Cemal Süreya, Mehmet Emin Uludağ’ın yazısı ‘Cemal Süreya’nın Perdelenen Yüzü’ yazısı ile okuyucuyu İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Süreya’yı yeniden okumaya çağırıyor. Yazar Veysel Çolak’ın eserlerinin irdelendiği ‘Aşkın ve Hançerin Şairi Veysel Çolak’ yazısı Arife Kalender’in kalemiyle yeni sayıdaki yerini alıyor.

Ayrıca Mersin Kenti Edebiyat Ödülü sahibi Nurdan Gürbilek’in ve edebiyat tarihinde büyük bir öyküye sahip Çukurova’nın yerini incelediği Erol Çankaya’nın yazıları da bu sayıda okuyucuyu bekliyor.

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