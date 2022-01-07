Natüralizmi Spinoza eşliğinde okumak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fiyatlar sert geriledi Altın yatırımcısının gözü 16.30’daFiyatlar sert geriledi! Altın yatırımcısının gözü 16.30’da#Altın Fiyatları
Doktorları şoke etti... 12. dozda yakayı ele verdiDoktorları şoke etti... 12. dozda yakayı ele verdi!#Kovid Aşısı
Ligin ayarlarını bozan takım Konyaspor... İdmana gitmek istemiyorum dedimLigin ayarlarını bozan takım Konyaspor... 'İdmana gitmek istemiyorum' dedim#Konyaspor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistanda gerilim tırmanıyor Vurun emri verildi...Kazakistan'da gerilim tırmanıyor! 'Vurun' emri verildi...#Kazakistan
TV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: AptallarTV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: Aptallar!#Kanada
Mucize bebekten kahreden haber Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı'Mucize bebek'ten kahreden haber! Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı#Mucize Bebek
Ne ekonomi, ne de pandemi.. Seçim sonucunu keller belirleyecek Ortalığı karıştıran vaatNe ekonomi, ne de pandemi.. Seçim sonucunu keller belirleyecek! Ortalığı karıştıran vaat#Güney Kore
Tansiyonu yüksek bir evliliğimiz var"Tansiyonu yüksek bir evliliğimiz var"#Berfu Yenenler
Hazal Kaya panik bir arkadaşımız demişti... Evdeki herkes pozitif'Hazal Kaya panik bir arkadaşımız' demişti... Evdeki herkes pozitif!#Hazal Kaya
Avrupanın göbeğinde büyük kriz, asker devreye girdi 5.8 milyon kişi bekliyor...Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz, asker devreye girdi! 5.8 milyon kişi bekliyor...#İngiltere
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
Pedikür deyip geçmeyin Parmağı kesildi, bacağını kaybetti...Pedikür deyip geçmeyin! Parmağı kesildi, bacağını kaybetti... #Ayak Bakımı
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Helal sana Ebrar İtalyanın konuştuğu düelloHelal sana Ebrar! İtalya'nın konuştuğu düello#Ebrar Karakurt
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Natüralizmi Spinoza eşliğinde okumak

#Spinoza#Natüralizm Ya Da Yitirirken Doğayı Hatırlamak#Eylem Canaslan
Natüralizmi Spinoza eşliğinde okumak

Spinoza ontolojiye, kendi döneminin alternatifleri olan ne metafizik içinde ne de teoloji içinde yer açar; onun yer açtığı felsefi zemin natüralizmdir. Editörlüğünü Eylem Canaslan ile Cemal Bâli Akal’ın yaptığı ‘Natüralizm ya da Yitirirken Doğayı Hatırlamak’ bu bağlamın açılımı ve devamlılığı...

Haberin Devamı

Türkiye’de, sanırım Spinozacılık dışında, hiçbir felsefi akım, kendini geliştiren bir açılım içinde olmadı. Buradaki ayırıcı özellik bu açılımın, analiz bakımından akademik yöntemle karakterize olmasıyla birlikte, akademinin sınırları dışında kendine bir okur muhatabı oluşturmuş olmasıdır. Açılım derken kastettiğim filozofa ilişkin yönelimin, akademik çalışmanın bir basamağında bırakılmaması, ilginin ve filozofun felsefi düşüncesine bağlılığın bir devamlılık biçiminde sürdürülmesi, daha sonraki çalışmalarda geliştirilmesi durumudur. O filozofun bakış tarzında ilerlemek de denilebilir buna, o filozofun bakış tarzının devam ettirilmesi, güncellenmesi de... Filozofluğun devamlılığı böyle dünyevileşir. Spinoza söz konusu olduğunda, bizde akla gelen ilk üç isim Ulus Baker, Cemal Bâli Akal ve Çetin Balanuye idi. Bu halkaya, şimdi Eylem Canaslan’ın da katıldığı kanısındayım.
Canaslan, ‘Spinoza–Yöntem/Tanrı/Demokrasi’ adlı kitabında, iki temel kavramlaştırmaya odaklanması bakımından, bizdeki Spinoza çalışmalarından ayrılır. Buradaki ‘Tanrı bilgisinin demokratikleştirilmesi’ kavramı, genellikle sanki göz ardı edilen, Etika’nın birinci bölümünün okunmasına ilişkin çok önemli bir katkıydı. İkincisi ise ‘natüralist ontoloji’ kavramıdır. Spinoza’nın çağına, aslında bilginin kaynağı problemi etrafında rasyonalizm ile empirizm arasında yaşanan sert polemik damgasını vurmuştur. Ve Spinoza’yı bu polemik içine yerleştirmek olanaklı değildir. Spinoza, ne bu bilgi problemine odaklanır ne de rasyonalizm ve empirizm kutuplaşmasındaki bir cepheye. Spinoza ontolojiye, kendi döneminin alternatifleri olan ne metafizik içinde ne de teoloji içinde yer açar; onun yer açtığı felsefi zemin natüralizmdir, içkinlikçi natüralizm. İşte bu bağlama odaklanır Canaslan: “Spinoza’ya göre insan Doğa’nın sadece bir parçası değil, herhangi ve küçük bir parçasıdır. Bu küçük parçaya dair her şeyin ilk ontolojik statüsü de doğal bir şey, doğanın bir parçası olmaktır.”
Editörlüğünü Eylem Canaslan ile Cemal Bâli Akal’ın yaptığı ve 17 ayrı tekil çalışmayı içeren ‘Natüralizm ya da Yitirirken Doğayı Hatırlamak’, işte tam bu bağlamın açılımı ve devamlılığıdır.
Natüralizm ile Spinoza arasında bir ilgi kurmanın önünde fikri bir engelin bulunduğunu da dile getirmek gerekir. Natüralizm bizde, yaygın olarak felsefi bir akım olmaktan çok yazınsal bir akım olarak bilinir ve orada da bir gevşekliği, bir rastlantısallığı dile getirir. Spinoza söz konusu olduğunda ise akla gelen kavramlar, sıkı nedensellik ya da zorunluluk kavramlarıdır. Buradan hareketle bakıldığında, natüralizm kavramı ile Spinoza’nın bir arada düşünülmesi pek olanaklı değil gibidir. İşte, öncelikle bu fikri barikatı aşma imkânı vermesi bakımından ufuk açıcıdır ‘Natüralizm ya da Yitirirken Doğayı Hatırlamak’.
“Natüralizm -teolojik ya da mistik olanları hariç- var olan ve bilinebilir her şeyin gerçek nedenlerinin yalnızca doğada aranabileceği ilkesine dayanır. Bu ilke, her türlü aşkıncılığın reddine ve bilimsel açıklamanın her konuda mümkün tek açıklama olduğu fikrine de açılır.” Burada, Spinoza’nın Kutsal Kitap’ı yorumlama yönteminin doğa bilimlerinin yöntemiyle bağdaştığı fikrini hesapta tutalım. Kitabın adındaki, ‘Yitirirken Doğayı Hatırlamak’ ifadesini ben, Etika’daki ‘natura naturans’ (yaratıcı doğa) ile ‘natura naturata’ (yaratılan doğa) kavramlarıyla birlikte düşünmek eğilimindeyim. Bugün, doğanın, ‘kapsama alanı’ kavramı çerçevesinde yitirilmesi, Tanrı’nın da yitirilmesi anlamına gelir.
‘Natüralizm ya da Yitirirken Doğayı Hatırlamak’ pek söz edilmeyen filozofları gündeme getiriyor. Hallac-ı Mansur, İbn Rüşd ve Beşir Fuad’ın natüralizm ve Spinoza bağlamında ele alınması benim için özellikle heyecan verici.

NATÜRALİZM

Natüralizmi Spinoza eşliğinde okumak

YA DA YİTİRİRKEN DOĞAYI HATIRLAMAK
Kolektif
Editörler: Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal
Dost Kitabevi, 2021
383 sayfa, 60 TL.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spinoza#Natüralizm Ya Da Yitirirken Doğayı Hatırlamak#Eylem Canaslan

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat