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Kitap Sanat
Haber Giriş: 06.07.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

Müzikolog Burak Bayat'tan ilk single: Tabut

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Müzikolog Burak Bayat'tan ilk single: Tabut
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Müzikolog Burak Bayat ilk single çalışması 'Tabut'la dinleyici karşısında. Şarkının söz ve bestesi Bayat'a ait.

Müzikolog Burak Bayat ilk single çalışması ile dinleyicileriyle buluştu. Söz ve müziği Bayat’a ait olan ‘Tabut’ Gizli Medya etiketiyle tüm dijital mecralarda yer aldı. Uzun yıllardır cover ve beste çalışmalarını sürdüren Bayat müzik eğitimine 2004’te Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı. 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Müzikoloji bölümünden, 2019 yılında da Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans programından mezun oldu. Birçok grupla sahne alan sanatçı beste çalışmalarına devam ediyor.

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