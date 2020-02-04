Müzik Festivali’nde Beethoven yılı

Efruz Çakırkaya, Gaye Akçen, Bülent Eczacıbaşı

48. İstanbul Müzik Festivali’nin programı, 4 Şubat Salı sabahı Feriye’de Sinema Feriye Salonu’nda yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi ve E.C.A. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ile İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya konuşmacı olarak katıldı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, “Festival programı, doğumunun 250. yılında dünya çapında anılan büyük bestecinin temsil ettiği aydınlanma felsefesinden, eşitlik, kardeşlik, doğa sevgisi gibi değerlerden ilham alıyor. Bu yıl festivalin sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya ve birinin Türkiye prömiyeri de programda yer alıyor. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencilerini ücretsiz olarak konserlerimizi dinlemeye davet ediyoruz. Kültür ve sanata destekleri ve festivalimizin misyonuna olan inancı için sponsorumuz E.C.A.’ya ve festivalimizin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. E.C.A’nın beş yıldır devam eden desteğinin uzun yıllara yayılmasını diliyorum” dedi.

E.C.A. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen de “E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. olarak, böyle bir etkinliğin sponsorluğunu 5. kez üstlenmenin heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Üstelik; bu yıl bize 250. doğum yılını kutladığımız büyük deha Ludwig van Beethoven’ın ebedi tınıları eşlik edecek. Şimdi yüzlerimizi aydınlığa çevirmenin, ufka umutla bakmanın tam zamanı! Çünkü Beethoven’ın özgürlük ve eşitlik vizyonuyla buluşacak, doğa sevgisi ve hümanizm düşüncesiyle harmanlanacak, çığır açan melodilerine coşkuyla eşlik edeceğiz. Beethoven’ın evrensel bir bakış açısı ile söylediği ‘Müzik dünyayı değiştirebilir’ sözü bu keşif yolculuğundaki pusulamız olacak” dedikten sonra Eczacıbaşı’nın çağrısını hatırlatıp, “Ben sağ oldukça, hatta benden sonra da festivale desteğimiz sürecek” diye konuştu ve bu sözleri salondan büyük alkış aldı.



Festival programı ve temasına dair detayları aktaran İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise konuşmasını “Festival, ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ ana teması üzerinden, bestecinin Aydınlanma düşüncesiyle şekillenmiş, yenilikçi ve özgürlükçü idealler üzerinde kurduğu, insan ve doğa sevgisiyle yoğrulmuş dünyasına bir pencere açıyor ve programını ‘doğa sevgisi’, ‘insan sevgisi’, ‘özgürlükçü ve yenilikçi müzik dili’ alt tema başlıklarıyla kurguluyor. Seçkin orkestra ve solistlerin yer alacağı festivalde 3 adet yeni eser siparişi ile temayla bağlantılı birçok yaratıcı proje sunulacak. Beethoven’ın doğa sevgisi alt teması ile çevre sorunları ve sürdürülebilirlik gibi güncel konularla insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekecek; parklarda ve açık havada düzenleyeceğimiz konserler ve çocuk atölyeleri ile hep birlikte doğada olmanın keyfini yaşayacağız. 48. yılında İstanbul Müzik Festivali sanatın ve müziğin gücüne inanarak ve Beethoven’dan ilham alarak, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temelli hümanist bir felsefeyi benimsemenin önemini vurgulayacak” sözleriyle noktaladı.

AÇILIŞ KONSERİ

Festival, 2 Haziran’daki açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen’i ağırlayacak. 2019 Kraliçe Elisabeth Keman Yarışması’nı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken Amerikalı Stella Chen, kazandığı bu önemli birinciliğin ardından tam anlamıyla uluslararası bir kariyere adım attı. Lütfi Kırdar’daki konserde Chen, günümüzde en sık seslendirilen keman konçertolarından biri haline gelen Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu’nu yorumlayacak.

FESTİVALİN ONUR ÖDÜLÜ AHMET SAY’A BAŞARI ÖDÜLÜ RUDIN’E

İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e verilecek.

ÜÇ ESER SİPARİŞİ ÜÇ PRÖMİYER

İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya prömiyerine, birinin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak.

Festivalin eser siparişleri, besteci Turgay Erdener’in Pastoral Dokuzlu “alla turca” ve festivalin Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonu desteği ile Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun ‘Toprak Sever İnsanları Birer Birer’ eserleri dünyada ilk kez festival kapsamında dinleyicilerle buluşacak. İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği ‘Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6’nın ise Türkiye prömiyeri festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Beethoven’ın 250. doğum yılı kutlamalarının merkezi konumundaki BTHVN2020 kapsamında gerçekleştirilen Beethoven Pastoral Projesi, doğanın tehdit altında olduğu ve insanlığın çevreyi ve kaynakları hızla tahrip ettiği günümüzde, dünyanın dört bir yanından sanatçıları insanlık ile doğanın uyumlu birlikteliğine dair kendi vizyonlarını geliştirmeye çağırıyor. Turgay Erdener, 48. İstanbul Müzik Festivali siparişi olan yeni eseri Pastoral Dokuzlu “alla turca”da Beethoven’ın Pastoral Senfoni’si ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerinin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak geleneksel müzik ve klasik batı müziği çalgılarını birlikte kullandığı yepyeni bir eser yaratıyor. Dünya prömiyeri Dünya Çevre Günü’nde yapılacak Pastoral Dokuzlu “alla turca”; usta sanatçılar Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Serkan Mesut Halili, Aykut Köselerli, Kağan Yıldız ve Semplice Quartet’i bir araya getiriyor. Konser 5 Haziran Cuma akşamı STONELINE gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonuyla İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun yeni eseri Toprak Sever İnsanları Birer Birer’in dünya prömiyeri ise 8 Haziran Pazartesi akşamı Lütfi Kırdar’da gerçekleştirilecek. Hasan Uçarsu’nun orkestra ve koro için bestelediği eser, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek. Eserde besteci, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini kullanırken doğadaki birliktelik ve uyumun toplumsal bir varlık olan insan için de geçerli olduğunu ve daha adil ve dengeli bir yaşamın mümkün olduğunu derinlikli bir müzik diliyle anlatıyor.

Peteris Vasks’ın bestelediği ‘Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6’ ise Artemis Quartet’in virtüöz yorumuyla 17 Haziran Çarşamba akşamı Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde Türkiye prömiyerini yapacak.

MÜZİK ROTASI BÜYÜKADA’DA

İstanbul Müzik Festivali’nin artık bir gelenek haline gelen Müzik Rotası konserleri bu yıl Büyükada’da gerçekleştirilecek. Müzik Rotası’nın ilk durağı Anadolu Kulübü Sarı Köşk’te Avusturyalı yaylı çalgılar dörtlüsü Selini Quartet, Beethoven’ın Rus Büyükelçisi Razumovsky’nin siparişi üzerine bestelediği op. 59 sayılı dörtlülerin ilkini seslendirecek. Rotanın ikinci durağı, 20. yüzyılın başında adaya sayfiyeye giden kalabalık Yahudi toplumu için inşa edilen Hesed Le Avraam Sinagogu’nda, her ikisi de farklı topluluklar ve sanatçılarla yurt içi ve dışında yoğun kariyerler sürdüren viyolonselci Gökhan Bağcı ve flütçü Cem Önertürk bir araya geliyor. Müzik Rotası’nın üçüncü durağı San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde Türkiye’nin önde gelen genç kuşak gitaristlerinden Ayşegül Koca ile uluslararası pek çok yarışmadan ödüllerle dönen kontrbasçı Evren Şen’in seslendireceği Latin ağırlıklı programın ardından, rotanın son durağı Anadolu Kulübü Terası’nda Hollanda Saksofon Sekizlisi Beethoven’dan günümüze ve Anadolu’ya uzanan renkli bir repertuvarla dinleyicilerle buluşacak. Müzik Rotası 7 Haziran Pazar günü bluechip Creative Events gösteri sponsorluğunda Büyükada’da gerçekleştirilecek.

FESTİVALİN DEV ORKESTRALARI

İstanbul Müzik Festivali dünyanın en iyi orkestralarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor.

1548’de kurulan ve Dünya Müzik Mirasını Koruma Ödülü almış ilk ve tek orkestra olan Staatskapelle Dresden, 45 yıldır dünya klasik müzik sahnesinin zirvesindeki yedi Grammy ödüllü sanatçı Emanuel Ax ile festivale konuk oluyor. Orkestra, Emanuel Ax ile çıktığı Akdeniz turnesi kapsamında 12 Haziran Cuma akşamı Lütfi Kırdar’da olacak.

Dönem çalgılarıyla, Barok’tan Romantik döneme uzanan ve sadece başyapıtları değil, saklı müzik hazinelerini de içeren bir repertuvar seslendiren Wiener Akademie, yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir müzik kültürü üzerine uzmanlığını gittiği her yere taşıyor. Wiener Akademie, Beethoven’ın eserlerinde onun kişiliğini olduğu kadar Aydınlanma ruhunu da yansıtan kahramanlık temasına odaklandığı çok özel bir programla festivalde. Orkestra, soprano Sophie Karthäuser ile birlikte 13 Haziran Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda festival izleyicisiyle buluşacak.

Tekfen Filarmoni Orkestrası, nam-ı diğer “Üç Denizin Sesi”, iki konserle festivalde yer alacak. 2 Haziran’daki açılışta Stella Chen’e eşlik edecek Tekfen Filarmoni Orkestrası, 8 Haziran’da ise festivalin Hasan Uçarsu’ya siparişi ‘Toprak Sever İnsanları Birer Birer’ eserini dünyada ilk kez seslendirecek. Devlet Çoksesli Korosu’nun da yer alacağı konser Lütfi Kırdar’da.

Ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından ve 2014’te BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson’ın yanı sıra tenor Michael Schade solistliğinde Mahler’in “veda üçlemesi” olarak kabul edilen senfonilerinden Toprağın Şarkısı ile festivale konuk olacak. Konser 23 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar’da.

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson, yıldız şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası ile festivale görkemli bir kapanış yapacak. Yeni konser formatları ve sıra dışı projelerle dinleyicilerine sürekli ilham veren Berlin Konzerthaus Orkestrası, sezonluk 12 bin abonesiyle Avrupa’nın en büyük düzenli dinleyici kitlelerinden birine sahip. 1952’de Berlin Senfoni Orkestrası adıyla kurulan ve 2006’da bugünkü adını alan topluluk, Kurt Sanderling, Iván Fischer gibi isimlerin ardından bu sezon itibariyle Christoph Eschenbach’ın daimi şefliğinde uluslararası ününü pekiştiriyor. 25 Haziran’da Lütfi Kırdar’daki konser Mercedes-Benz gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

KLASİK MÜZİĞİN GÜÇLÜ KADINLARI

Kapanış konserini yönetecek kadın şef Elim Chan’ın yanı sıra festival, klasik müzikte kadın gücünün simgesi olmuş büyük sanatçılardan bazılarını konuk ediyor.

Beethoven’ın 32 piyano sonatı, 5 piyano konçertosu, koral fantezisi ve Liszt tarafından piyanoya uyarlanmış 9 senfonisinin tamamını konserlerde çalan ve kaydını yapan, dünyada tek bir piyanist var: İdil Biret! Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen İdil Biret ile 250. Yılında Bir Beethoven Yolculuğu konserleri 6 Haziran Cumartesi günü 17.00 ve 20.00 saatlerinde Serel gösteri sponsorluğunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.

Evelyn Glennie

100’ün üzerinde uluslararası ödül ve iki Grammy sahibi perküsyoncu Evelyn Glennie Türkiye’den kadın müzisyenlerle buluşuyor. BBC Proms’un tarihinde ilk kez bir vurmalı çalgılar konçertosu seslendiren, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni’nde sahnede yer alan, Björk’ten Fred Frith’e pek çok farklı sanatçıyla çalışan Evelyn Glennie festivale konuk oluyor. Evelyn Glennie’yi,15 yıldır İstanbul’da yaşayan Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, BİFO ve sa.ne.na üyesi Seçil Kuran, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve BİFO’da düzenli olarak çalan Ceren Aydın, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yardımcı başkemancısı Nilay Sancar ile bir araya getirecek bu konser 18 Haziran Perşembe günü British Council’in WoW İstanbul Dünya Kadınlar Festivali 2020 işbirliğiyle Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde.

BEBEKLERE BEATLES



İspanyol topluluk La Petita Malumaluga’nın tüm dünyada yankı uyandıran projesi Bebeklere Beatles, bebekleri, çocukları ve yetişkinleri müziğin, hareketin ve görsel olarak çekici bir ortamın keyfini çıkarmaya davet ediyor. ‘Bebeklere Beatles’ konseri 6 seans halinde 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Uni Baby gösteri sponsorluğunda Zorlu PSM Sky Lounge’ta gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ HAFTA SONU KLASİKLERİ

Festival kapsamında, İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayan ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu yıl Feriye ve Yıldız Parkı’nda Mercedes-Benz gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Hafta Sonu Klasikleri’nin ilki ‘Canto in Flow’, Hollanda Saksofon Sekizlisi’nin aynı zamanda yogini olan üyesi Lisa Wyss’in hayalinden doğmuş bir proje. Standart saksofon dörtlüsünün ötesine geçmek amacıyla bir araya gelen sekiz saksofoncu tarafından kurulan topluluk, sopranino’dan bas’a uzanan çalgı yelpazesiyle oda müziğinden senfonilere kadar farklı türde eserlerin özel düzenlemelerini seslendiriyor. Hafta Sonu Klasikleri’nin 6 Haziran Cumartesi sabahı Feriye’de gerçekleştirilecek ilk konserinde çimlere uzanarak ya da arzu ederseniz yoga yaparak hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Konser sonrasında ayrıca Ek Biç Ye İç tarafından 4-7 yaş grubu çocukların doğa ve bitkilerle daha yakın bir ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla kendi kendini sulayan saksı ve tohum topu yapma atölyesi düzenlenecek.

İkinci konserde ise müzikseverler, en yaşlısı 400 yıllık, 120’den fazla ağaç ve çalı türü barındıran Yıldız Parkı’nda İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi öğrencileri, mezunları ve çağdaş müzikle ilgilenen diğer perküsyonculardan oluşan MİAM Perküsyon Topluluğu ile buluşacak. 20 Haziran Cumartesi günü müzikseverlere caz, Latin ve dünya müziklerinden bir seçki sunacak Konser sonrasında 3-6 yaş grubu çocuklar “Kendin Yap Kendin Çal” atölyesinde artık materyallerden çalgı yapım atölyesine katılabilirler.

BİRLİKTE GÜÇLÜ SESLER KOROSU

Birlikte Güçlü Sesler Korosu; bu yıl Türkiyeli ve mülteci çocukları buluşturuyor. İKSV Alt Kat tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen projenin ikinci döneminde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) de değerli katkıları bulunuyor. Şefliğini Zeynep Eren Kovankaya’nın üstlendiği koro, çok dilli bir repertuvarla festival izleyicisiyle buluşacak ve müziğin farklı kültürler arasındaki birleştirici gücünü ortaya koyacak. Birlikte Güçlü Sesler Korosu II, 8 Haziran akşamı ‘Bir Dünya Prömiyeri: Toprak Sever İnsanları Birer Birer’ konseri öncesinde Lütfi Kırdar fuayesinde bir konser verecek.

GELECEĞİN KADIN YILDIZLARI

İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ve geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi, üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na lisans veya lisansüstü seviyesinde yurt dışında bir müzik okulundan kabul alan veya eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, yarışma gibi yurt dışı etkinlikler veya çalgı alımı gibi konularda desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor. Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Dr. Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Desteğe hak kazanan müzisyenler ve konser programı seçici kurul kararını takiben 13 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar 10 Haziran Çarşamba günü Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek ve piyanist Ayşegül Sarıca’nın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak yer alacağı Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Konser öncesinde gazeteci Melis Alphan moderatörlüğünde, muaythai milli sporcusu İrem Çapar ve SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ece Çiftçi’nin kişisel başarı hikâyelerini paylaşacakları bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

BİLETLER 15 ŞUBAT’TA SATIŞTA

48. İstanbul Müzik Festivali biletleri 15 Şubat Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix internet sitesi, çağrı merkezi (0850 755 55 55) ve hizmet bedeli olmadan İKSV Ana Gişe (10.00-18.00 arası, Pazar günleri kapalı) üzerinden satışa çıkacaktır. İKSV Ana Gişe, genel satış özelinde 16 Şubat Pazar günü de açık olacaktır. Her konser için sınırlı sayıda öğrenci bileti yalnızca İKSV ana gişeden satılacaktır.

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da festival konserlerini ücretsiz izleyebilecek. Öğrencilerin, katılmak istedikleri konserden bir gün önce, rezervasyon.iksv.org/konservatuvar linkinden katılmak istedikleri konseri seçerek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kontenjan, kapasite ile sınırlıdır.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin tam programına https://muzik.iksv.org/tr adresinden ulaşılabilir.