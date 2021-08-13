‘Müzede Sahne’deyiz aşkım!

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), Sabancı Vakfı katkılarıyla düzenlediği açıkhava etkinliği Müzede Sahne, 5’inci yılını kutluyor. Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve her yıl bir tema etrafında gösteri sanatları alanındaki eserleri ağırlayan Müzede Sahne’nin bu yılki başlığı ‘Şimdi ve Buradayız Aşkım!’ olarak belirlendi. Dünyanın geçirdiği zorlu sürece beraber bakıp yaraları topluca sarma çağrısında bulunacak etkinlik, 17 - 22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.



BİRHAN KESKİN ŞİİRLERİ

Müzede Sahne’nin programında Meltem Cumbul’dan ‘Ben Sevgili Milena’, Dot’tan ‘Sesin Resmi’, SFRPZTF’den ‘Eylül’, Talimhane Tiyatrosu’ndan ‘Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi’, Versus Tiyatro’dan ‘Kreutzer Sonat’, Linet Şaul, Bülent Oral, Faran Suyolcu ve Ayşe Lebriz Berkem’den ‘Shakespeare’le Aşk ve Müzik’, Özden Karakışla’dan ‘Kadın Dilinden Masallar’ ve Tatavla Sahne’den ‘Rahvan Giden Atlılar’ oyunları yer alıyor.



Ebru Nihan Celkan imzalı metni sahnede okuyacak Tilbe Saran’ın konuşmasıyla açılacak Müzede Sahne’de ayrıca Duygu Dalyanoğlu’nun moderatörlüğünde ‘Gösteri Sanatlarında Kapsayıcılık ve Dayanışma’ ve Cemre Baytok’un moderatörlüğünde ‘Çoğulcu Kültür için Yaratıcı Dayanışma Nasıl Üretilir?’ konulu paneller gerçekleştirilecek. Oyuncu, yazar ve yönetmen Nadir Sönmez, ‘Peki’ adlı oyun okuması, İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları ise Birhan Keskin’in ‘Y’ol’ kitabından şiir okumasıyla Müzede Sahne’nin konukları olacak.

AŞKIN GÜCÜYLE...

Sahne sanatlarının pandemi nedeniyle en zorlu sınavlarından birini verdiğini hatırlatan Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, “Bizler de sanat yönetmenimiz Emre Koyuncuoğlu ile ‘Nasıl daha fazla kapsayıcı ve birleştirici olabiliriz?’ sorusunu sorduk ve temamızı ‘Şimdi ve Buradayız Aşkım!’ olarak belirledik. Bir hafta boyunca oyunlarla, panellerle, gösterilerle çoğulculuğu, çok renkliliği, sevginin iyileştiriciliğini ve aşkın gücünü kutlayarak yan yana geleceğiz” diye konuştu.

Etkinlik program ve biletler için SSM’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.