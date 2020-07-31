‘Mum Selami’ ile aile boyu geçmişe yolculuk

Mum ışığının etrafında toplanıp uzun sohbetler etmek, gölge oyunları oynamak, heyecanlı hikâyeler anlatmak antik zamanlara ait bir ritüel gibi geliyor kulağa. Oysa çok da uzun olmayan bir zaman önce elektrik kesilir kesilmez aynı anda herkesin aklına mumun nerede olduğu sorusu gelir, minik kahraman arzı endam ederek ortaya kuruluverir ve titrek alevini hem karanlığa hem ruhlarımıza tutardı. Çocukların, gelmesini hiç istemediği elektrik geldiğindeyse asırlık bir büyü bozulmuş gibi olurdu.

Selen Aydın’ın kaleme aldığı ‘Karanlıktan Korkan Mum’ sevgi dolu sıcacık hikâyesiyle o unutulmaz günleri tüm güzelliğiyle yeniden canlandırıyor. Hikâye günümüzde geçmekle birlikte hafızalarımıza öyle bir dokunuş yapıyor ki geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmayı kaçınılmaz kılıyor. Kullanılmayan eşyalarla birlikte bir çekmecede unutulan Mum Selami’nin duygularına ortak olmak dostluğun, sohbetin, paylaşımın aydınlatıcı ve iyileştirici gücünü yeniden keşfetmemize olanak sağlıyor.

Mum Selami’nin beklediği an nihayet bir gün elektriklerin kesilmesiyle gelir ve kapalı kaldığı çekmeceden çıkarılıp yakılır. Artık ondan mutlusu yoktur ama yeniden karanlığa döneceği anı düşünmeden de edemez. Tek dileği sonsuza dek yanmaktır. Sonsuza dek yanmak ama eriyip yok olmamak. Elektrikler geldiğinde ev halkını inanılmaz bir sürpriz beklemektedir. Ne kadar uğraşsalar da Mum Selami’yi söndürmeyi bir türlü başaramazlar. Sonunda bu inatçı mumu ünlü mum doktoruna götürmeye karar verirler. Selami orada birbirinden farklı çeşit çeşit mumla tanışır. Kimi çöpe gitmekten son anda kurtulup kaybettiği hafızasını uzun uğraşlar sonucu kazanmış, kimi yanmaktan korkan, kimi uysal kimi sinirli ama hepsi de iyileşmeye çalışan bu mumlar arasında arkadaşlığı, korkularını yenmenin anahtarını ve paylaşımın büyüsünü keşfedecektir Selami. Işığını etrafına olduğu kadar kendi içine tutmayı, çevresindekilere bambaşka gözlerle bakmayı öğrenecek, iyileştiği kadar iyileştirecektir de.

Dünyanın saygın çocuk kitabı ödüllerinden ALMA’nın 2021 adaylarından Huban Korman’ın birbirinden güzel desenleriyle renklenen ‘Karanlıktan Korkan Mum’ çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de eşsiz dakikalar vaat ediyor. Kim bilir, belki elektriğin kesilmesini beklemeden ışığı kapatarak bir mum yakar ve bu sıcacık hikâyeyi anılar eşliğinde hep birlikte okursunuz.

KARANLIKTAN KORKAN MUM

Selen Aydın

Resimleyen: Huban Korban

Günışığı Kitaplığı, 2020

44 sayfa, 26 TL.