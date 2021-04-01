'Moria' kadınlarından kızkardeşliğe şarkılar...

2019 Haziran ayında altı kadın tarafından kurulan ve müziğe farklı dillerde ses veren ‘Moria Şarkılar’ dinleyiciyle sosyal medya üzerinden buluşuyor. Repertuvarını Rumca, Arapça, Gürcüce, Yidiş ve Türkçe kadın şarkılarıyla genişletmeyi hedefleyen Moria Şarkılar en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ‘Elli İki Hane’ adlı şarkılarını yayımladı. Turgut Uyar’ın aynı adlı şiirinden Erol Mutlu’nun bestelediği, düzenlemesi Işın Kucur’a, mix ve mastering’i Alican Özbuğutu’ya ait olan şarkıyı Moria Şarkılar’dan Yasemin Uzun seslendiriyor. Şarkıya eşlik eden klip, grubun üyelerinden Seher Eylem Kaya tarafından çekildi.





“Kızkardeşinin zehrini alıp, yaşama döndüren Moria'nın hikâyesi aramızdaki bağa, şarkılarımıza ilham oldu. Yola çıktık, yol sürenindir diyerek…” diyor, ‘Moria’ kadınları…

Moria Şarkılar’ın şarkıları YouTube üzerinden dinlenebilir, topluluk @moria.sarkilar adresindeki instagram ve @MoriaSarkilar adresindeki Twitter hesabından takip edilebilir.