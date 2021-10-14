Monica Belluci Türkiye'ye geliyor

Tom Volf, 20. yüzyılın en önemli sesleri arasında gösterilen Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas’ın hayatını kaleme aldığı kitaptan, “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” adlı oyunu sahneye uyarladı.
Monica Bellucci, 14 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde bu oyunda unutulmaz sopranonun gücü ve kırılganlığını yorumlayarak seyirci karşına çıkacak. “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” oyunu, Callas’ın ABD’nin New York kentindeki mütevazı çocukluğundan, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki savaş yıllarına, operadaki ihtiyatlı duruşundan skandallar ve kişisel sorunlarla gölgelenmiş bir kariyeri anlatıyor.
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