Moda Sahnesi sezonu açıyor: Babamı Kim Öldürdü

Korona virüsü salgını nedeniyle tüm tiyatrolar gibi geçtiğimiz tiyatro sezonunu erken kapatan Moda Sahnesi, yeni sezonu 17 Eylül’de açıyor. Yayımlanan genelge çerçevesinde salon kapasitesi düzenlenesi ve hijyen tedbirlerini alan tiyatro sezonu ‘Babamı Kim Öldürdü’ adlı tek kişilik oyunla açıyor.

Fransa’nın genç yazarlarından Edouard Louis’in roman üçlemesinin son romanından oyunlaştırılan oyun bir baba-oğul öyküsü. İşçi sınıfı ailesinde yaşadıklarından yola çıkarak romanlarında ırkçılık, sömürü, cinsiyetçilik, ekonomik bunalım, nefret suçu, ayrımcılık temalarını işleyen yazar, son romanında da benzer temalar üzerinden babasıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor. Bir işçi olan babasının erkeklik, işçilik, aile gibi olgulara yaklaşımını ve bu yaklaşımındaki açmazların fark edilmesini sağlıyor. İşçiliği değişmez bir kader gibi giyinen babası, geçirdiği iş kazası sonucunda yatalak kalır. Edouard bunun sorumlusu olarak devleti görür ve babasının başına gelen felaketten devleti sorumlu tutar.





Edouard Louis’in yazdığı oyunu Ayberk Erkay Türkçe’ye çevirdi, Kemal Aydoğan yönetiyor. Onur Ünsal’ın oynayacağı tek kişilik oyunun müziklerini Dengin Ceyhan, Sahne Tasarımını Cansu Aslan, Görsel Tasarımını Fidel Kılıç, Işık Tasarımını İrfan Varlı yapacak.

BÜYÜK SALONA SADECE 100 SEYİRCİ ALINACAK

Covid19 salgını sebebiyle yayımlanan tiyatro salonlarının kullanımı kurallarına göre 263 seyirci kapasiteli Moda Sahnesi Büyük Salon’u yüzde 60 kapasite ile kullanılabiliyor. Bu oran da 157 seyirciye denk geliyor. Ancak Mosa Sahnesi bu kapasiteyi 100 seyirciyle sınırlandırıyor.

‘Babamı Kim Öldürdü’ 17 Eylül itibariyle Moda Sahnesi’nde izlenebilir.