Mitat Karaman yalnız değildir!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
ABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladıABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladı#RUSYA
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Ece Erkenden ilk açıklama: Keşke ben ölseydimEce Erken'den ilk açıklama: Keşke ben ölseydim#Ece Erken
Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıtRusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıt!#RUSYA
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TOGG, CESte yer alan en iyi 20 marka arasına girdi TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi#TOGG
Arkasındaki büyük felaket... Çinin yasağı onlara yaradı Dünyanın en büyüğüArkasındaki büyük felaket... Çin'in yasağı onlara yaradı! Dünyanın en büyüğü#Kripto Madenciliği
Sosyal medyada çok tehlikeli akım Hasarı kesinlikle kalıcı olurSosyal medyada çok tehlikeli akım! 'Hasarı kesinlikle kalıcı olur'#Sosyal Medya
İsmet İnönünün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktıİsmet İnönü'nün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktı#İsmet İnönü
Efsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldiEfsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldi#Patrick Duffy
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Mitat Karaman yalnız değildir!

#Doğu Yücel#Beter Ol Mitat Karaman#Can Yayınları
Mitat Karaman yalnız değildir

Doğu Yücel’in ‘h’si düşmüş kahramanı Mitat Karaman kendini işin profesyonellerine yaraşır bir maceranın içinde buluyor. Konuk oyuncu gibi durduğu bu macerada nasıl oluyorsa yine başrolü kapıveriyor. Doğu Yücel, 'Beter Ol Mitat Karaman'da pek çok konuyu ele alıp vermek istediği tüm mesajları inceden inceye işleyip okura ustaca iletiyor...

Haberin Devamı

Mitat Karaman’la tanışmış mıydınız? Ben kendisine bir macera geriden başlamış biri olarak, varlığından haberdar olmanın, dahası sayesinde şükür duygusuyla karışık, yaşadığım hayata duyduğum sevgiyi fark etmenin mutluluğu içindeyim. ‘Beter Ol Mitat Karaman!’, Doğu Yücel’in bu aykırı kahramanı üzerine yazdığı ikinci kitap. İlk kitapta Mitat Karaman sınırları kendini aşsa da daha çizgili bir yerde kalan macerasıyla okurla buluşmuştu. Bu kez ‘h’si düşmüş yalnız adam, hayatında her anlamda bir devrim gerçekleştiriyor. Tamamen süper kahramanlara yakışır bir maceranın içinde buluyor kendini. Gelin anlatayım...

YENİ BİR SAVAŞ...
Oturduğu apartmandaki cinayetlerin gizemini çözdükten sonra yalnız ve ‘ezber’ yaşamına geri dönen Mitat Karaman için bir mucize gerçekleşiyor. Ve son derece alımlı, güzel, seksi bir kız arkadaşı oluyor. Harika giden ilişki birdenbire harika kadın Hera’nın verdiği müjdeyle sekteye uğruyor. Daha bir macera önce yalnız olan Mitat Karaman, sevgiliden sonra çocuğu olacağının da haberini alıyor. Ancak bu haber ona hemen o müthiş suç teşkilatı ‘Aile’yi hatırlatıyor. Bu şoku atlatamamışken bir de komiserin oğlu, Wattpad yazarı Pars Değirmenci ile tanışıyor. Komiser, oğlunu da alarak bu cinayetin kör noktalarının peşine düşme derdinde aslında... Hemen bu çok satan yazarın henüz ergen olduğunu belirtelim.
Konu Mitat Karaman olunca bu kadar gizem yetmez. Tüm bunların üzerine, ergen yazarın kitabına slogan olarak kendi intihar notunu kullandığını öğreniyor Mitat Karaman. Bitti mi? Hayır! O kitap, köprüden atlayan başka bir ergenin intihar notu gibi, arkasından bulunuyor. Dahası da var. Olayın peşine düşen Mitat Karaman, oğlanın acılı ablasıyla tanışıyor ve ilk görüşte ondan etkileniyor. Üstelik karşılık da buluyor. Artık iki aşk arasında kalmış bir adam o. İşleri nasıl çözeceğine dair kafa patlatırken Aile’nin kadim düşmanı İkinci Ben giriyor entrikaların içine. Bu örgüt Mitat Karaman’ı baştan yaratırken köprüden atladığı düşünülen ama aslında Aile’nin kaçırdığı gencin peşine düşüyor ve en büyük düşmanını yerle bir etmek için savaş başlatıyor.

Haberin Devamı

YAZAR KAHRAMAN OLURSA
Mitat Karaman konuk oyuncu gibi durduğu bu macerada nasıl oluyorsa yine başrolü kapıveriyor. İş yine dönüp dolaşıp onun elinde çözüme kavuşsa da ‘h’si düşmüş bu adam eksik harfiyle yeni bir ben yaratamıyor. Doğu Yücel pek çok konuyu ele alıp çaktırmadan, rahatsız etmeden, inceden inceye vermek istediği tüm mesajları ustaca geçiriyor okura. Günümüz edebiyatını da tartışmaya açıyor, yazmanın ne olduğunu da hatta öğrenilip öğrenilmeyeceğini de. Üstelik bu tartışmaya Hakan Bıçakcı, Nermin Yıldırım ve Seray Şahiner’i de ortak ediyor. Kendini de es geçmiyor elbette, sürpriz kaçırmak istemem ama bu romanda kendine pek de iyi davranmadığını söyleyip geçeyim.
Çocukların kendilerini ekrana kaptırmalarından da dem vuruyor, günümüzün şablon güzellik kavramlarıyla da dalga geçiyor. Kişisel gelişim modasına bir fiske atmadan duramıyor. Elbette en büyük tartışma benlik kavgası. İnsanın hapsolduğu günlük dayatmalar karşısındaki duruşu. Aile kavramı, aidiyet, masumiyet, var olma savaşı... Bu kadar mı? Elbette değil! Eski ve yeni değerlerin savaşı da var kitapta. Romantik kalacağımı baştan kabul ederek sevginin de başrollerden birini kaptığını söylemek isterim.
Dört başı mamur bir kitap olmuş ‘Beter Ol Mitat Karaman!’. Herkesin sevdiği bir nokta bulup sarılabileceği bir okuma sunuyor. Ve sevgili ‘h’si düşmüş Mitat Karaman, yalnız değilsin! Çünkü hepimizin içinde biraz senden var...

Haberin Devamı

Mitat Karaman yalnız değildir
BETER OL MİTAT KARAMAN!
Doğu Yücel
Can Yayınları, 2022
408 sayfa, 69 TL.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğu Yücel#Beter Ol Mitat Karaman#Can Yayınları

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan