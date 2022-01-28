Mitat Karaman yalnız değildir!

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Mitat Karaman’la tanışmış mıydınız? Ben kendisine bir macera geriden başlamış biri olarak, varlığından haberdar olmanın, dahası sayesinde şükür duygusuyla karışık, yaşadığım hayata duyduğum sevgiyi fark etmenin mutluluğu içindeyim. ‘Beter Ol Mitat Karaman!’, Doğu Yücel’in bu aykırı kahramanı üzerine yazdığı ikinci kitap. İlk kitapta Mitat Karaman sınırları kendini aşsa da daha çizgili bir yerde kalan macerasıyla okurla buluşmuştu. Bu kez ‘h’si düşmüş yalnız adam, hayatında her anlamda bir devrim gerçekleştiriyor. Tamamen süper kahramanlara yakışır bir maceranın içinde buluyor kendini. Gelin anlatayım...

YENİ BİR SAVAŞ...

Oturduğu apartmandaki cinayetlerin gizemini çözdükten sonra yalnız ve ‘ezber’ yaşamına geri dönen Mitat Karaman için bir mucize gerçekleşiyor. Ve son derece alımlı, güzel, seksi bir kız arkadaşı oluyor. Harika giden ilişki birdenbire harika kadın Hera’nın verdiği müjdeyle sekteye uğruyor. Daha bir macera önce yalnız olan Mitat Karaman, sevgiliden sonra çocuğu olacağının da haberini alıyor. Ancak bu haber ona hemen o müthiş suç teşkilatı ‘Aile’yi hatırlatıyor. Bu şoku atlatamamışken bir de komiserin oğlu, Wattpad yazarı Pars Değirmenci ile tanışıyor. Komiser, oğlunu da alarak bu cinayetin kör noktalarının peşine düşme derdinde aslında... Hemen bu çok satan yazarın henüz ergen olduğunu belirtelim.

Konu Mitat Karaman olunca bu kadar gizem yetmez. Tüm bunların üzerine, ergen yazarın kitabına slogan olarak kendi intihar notunu kullandığını öğreniyor Mitat Karaman. Bitti mi? Hayır! O kitap, köprüden atlayan başka bir ergenin intihar notu gibi, arkasından bulunuyor. Dahası da var. Olayın peşine düşen Mitat Karaman, oğlanın acılı ablasıyla tanışıyor ve ilk görüşte ondan etkileniyor. Üstelik karşılık da buluyor. Artık iki aşk arasında kalmış bir adam o. İşleri nasıl çözeceğine dair kafa patlatırken Aile’nin kadim düşmanı İkinci Ben giriyor entrikaların içine. Bu örgüt Mitat Karaman’ı baştan yaratırken köprüden atladığı düşünülen ama aslında Aile’nin kaçırdığı gencin peşine düşüyor ve en büyük düşmanını yerle bir etmek için savaş başlatıyor.

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YAZAR KAHRAMAN OLURSA

Mitat Karaman konuk oyuncu gibi durduğu bu macerada nasıl oluyorsa yine başrolü kapıveriyor. İş yine dönüp dolaşıp onun elinde çözüme kavuşsa da ‘h’si düşmüş bu adam eksik harfiyle yeni bir ben yaratamıyor. Doğu Yücel pek çok konuyu ele alıp çaktırmadan, rahatsız etmeden, inceden inceye vermek istediği tüm mesajları ustaca geçiriyor okura. Günümüz edebiyatını da tartışmaya açıyor, yazmanın ne olduğunu da hatta öğrenilip öğrenilmeyeceğini de. Üstelik bu tartışmaya Hakan Bıçakcı, Nermin Yıldırım ve Seray Şahiner’i de ortak ediyor. Kendini de es geçmiyor elbette, sürpriz kaçırmak istemem ama bu romanda kendine pek de iyi davranmadığını söyleyip geçeyim.

Çocukların kendilerini ekrana kaptırmalarından da dem vuruyor, günümüzün şablon güzellik kavramlarıyla da dalga geçiyor. Kişisel gelişim modasına bir fiske atmadan duramıyor. Elbette en büyük tartışma benlik kavgası. İnsanın hapsolduğu günlük dayatmalar karşısındaki duruşu. Aile kavramı, aidiyet, masumiyet, var olma savaşı... Bu kadar mı? Elbette değil! Eski ve yeni değerlerin savaşı da var kitapta. Romantik kalacağımı baştan kabul ederek sevginin de başrollerden birini kaptığını söylemek isterim.

Dört başı mamur bir kitap olmuş ‘Beter Ol Mitat Karaman!’. Herkesin sevdiği bir nokta bulup sarılabileceği bir okuma sunuyor. Ve sevgili ‘h’si düşmüş Mitat Karaman, yalnız değilsin! Çünkü hepimizin içinde biraz senden var...

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