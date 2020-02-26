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Kitap Sanat
Haber Giriş: 26.02.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’

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‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’
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İstanbul Modern’in Ekim 2018’de başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında üretilen eserlerden oluşan ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar’ sergisi açıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Destek Programı çerçevesinde desteklediği Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında, dünyanın dört bir köşesinden sanatçılar, İstanbul’daki zanaatkârlarla Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez buluştu.
İstanbul Modern’in Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan projesinin ilk sergisi ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ ise 26 Şubat'tan itibaren sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, izleyiciyi İstanbul’un köklü zanaat geçmişini çağdaş bir mercekle düşünmeye davet ediyor. İstanbul’un küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı da amaçlayan programa katılan misafir sanatçılar, İstanbul’da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek üretimlerini gerçekleştirdi. İstanbul’daki zanaatlardan ilham alarak ortaya çıkan üretimlerin sergilendiği ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ sergisi 10 uluslararası sanatçının çalışmalarına yer veriyor.

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