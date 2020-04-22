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Haber Giriş: 22.04.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Minik ressamlar sanal resim sergisine davetli

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Minik ressamlar sanal resim sergisine davetli
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Mastercard, bu yıl ilk defa 23 Nisan’ı evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar için bir sanal resim sergisi düzenliyor. 

 

Mastercard, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınan günlerde çocukları Mastercard Paha Biçilemez İstanbul platformu üzerinden 23 Nisan’a özel düzenlenen sanal resim sergisine katılmaya davet ediyor.
Mastercard Paha Biçilemez İstanbul Platformu kullanıcılarının, çocuklara özel düzenlenen sergiye katılmak için yapmaları gereken, çocukların yaptıkları resimleri www.priceless.com üzerinden yapılan yönlendirmeleri takip ederek paylaşmak. Sergi, ‘Güzel Evim’ ya da ‘Bahar’ olmak üzere iki tema üzerinden resim yapan her yaştan çocuğun istediği teknik ve boyutlarda hazırlayacağı resimlerden oluşacak. Sergideki her resim sanal galeride bulunan çerçevelerle boyutlandırılarak asılacak. Sergi mayıs sonuna kadar açık olacak. Sergi bitiminde sergiye resimleriyle katılan çocuklara Mastercard tarafından katılım ve teşekkür belgesi gönderilecek.
Sanal resim sergisini gezen ziyaretçiler, resimlere tıklayarak resmin büyük halini, resmi yapan çocuğun adını, yaşını ve varsa resmin adını görebilecekler. Sanal resim sergisi Paha Biçilemez İstanbul websitesi üzerinden herkesin ziyaretine açık olacak. Sergiyi ziyaret etmek için: //mypricelessistanbul.com/gelecegin-ressamlari

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