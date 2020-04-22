Minik ressamlar sanal resim sergisine davetli

Mastercard, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınan günlerde çocukları Mastercard Paha Biçilemez İstanbul platformu üzerinden 23 Nisan’a özel düzenlenen sanal resim sergisine katılmaya davet ediyor.

Mastercard Paha Biçilemez İstanbul Platformu kullanıcılarının, çocuklara özel düzenlenen sergiye katılmak için yapmaları gereken, çocukların yaptıkları resimleri www.priceless.com üzerinden yapılan yönlendirmeleri takip ederek paylaşmak. Sergi, ‘Güzel Evim’ ya da ‘Bahar’ olmak üzere iki tema üzerinden resim yapan her yaştan çocuğun istediği teknik ve boyutlarda hazırlayacağı resimlerden oluşacak. Sergideki her resim sanal galeride bulunan çerçevelerle boyutlandırılarak asılacak. Sergi mayıs sonuna kadar açık olacak. Sergi bitiminde sergiye resimleriyle katılan çocuklara Mastercard tarafından katılım ve teşekkür belgesi gönderilecek.

Sanal resim sergisini gezen ziyaretçiler, resimlere tıklayarak resmin büyük halini, resmi yapan çocuğun adını, yaşını ve varsa resmin adını görebilecekler. Sanal resim sergisi Paha Biçilemez İstanbul websitesi üzerinden herkesin ziyaretine açık olacak. Sergiyi ziyaret etmek için: //mypricelessistanbul.com/gelecegin-ressamlari