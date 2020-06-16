Minik ressamlar hayallerini çizdi

Türkiye’nin her bölgesinden, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’ndan, Almanya ve Sosyal Medya üzerinden 5 bin 461 resmin katıldığı ve 10 asil ve 10 yedek resmin ödüllendirildiği yarışmada jürinin kararı sonucunda üç minik ressam Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

Yarışmaya gönderilen 5 bin 461 resimden ön elemeyi geçen 552 adet resim Ressam Prof. Dr. Mümtaz Sağlam başkanlığında, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Olkan Özyurt ile Fatoş Karahasan’ın yer aldığı jürinin toplantısı, pandemi süreci sebebiyle online platform üzerinden gerçekleşti. Ali Olgun 13 yaş, Bingöl