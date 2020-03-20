Mimarlığın simge ismi Cengiz Bektaş veda etti

Türkiye’de mimarlık dünyasının simge isimlerinden Cengiz Bektaş, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi’ni çizerek proje danışmanlığı yapan Bektaş’ın şeker hastalığına bağlı kalp yetmezliği ve yaşlılıktan kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

1934’te Denizli’de doğan Cengiz Bektaş, orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde, yükseköğrenimini DGSA Süsleme, Mimarlık Bölümleri ile Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yaptı. 1960’ta Alman şehircilik kurslarına katıldı ve bir süre bu ülkede serbest mimar olarak çalıştı. Orada girdiği iki yarışmada ödül aldı. ODTÜ’ye öğretim görevlisi olarak çağrılınca, Türkiye’ye döndü. 1962-63 öğretim yılında ODTÜ İnşaat İşleri Başkanlığı, Mimarlık işliğini bir yıl yönetti.

1963’te Ankara’da Oral Vural ile birlikte kendi mimarlık işliğini kurdu. 1963–69 yılları arasında yalnızca altı yıl süreyle mimarlık-şehircilik yarışmalarına girdi. 25’in üzerinde ödül kazandı. Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi örnekleri arasında sayılan yapılar gerçekleştirdi. 2 kez Ulusal Mimarlık Ödülü aldı. Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Sosyal – Kültürel Özek yapısıyla 2001 yılında Uluslararası Aga Khan Ödülü’nü kazandı.Ankara’daki Türk Dil Kurumu yapısı, mimarlarca Cumhuriyet dönemini simgeleyen yirmi yapıdan biri sayıldı.

Bektaş'ın imzasını taşıyan Mersin'deki 52 katlı eski Ramada Hotel (şimdi Taksim Group Hotel) binası, açıldığı 1992 yılında Türkiye'nin en yüksek binasıydı.

Ankara'daki Türk Dil Kurumu binası.

Cengiz Bektaş, 2014 yılında Uluslararası Mimar Sinan Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca 2016 yılında, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde Mimar Sinan Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Cengiz Bektaş 1950’de bir Denizli güncesinde yazdığı köşe yazıları ile yazın yaşamına girdi. 1954’de D.G.S. Akademisi’ndeki, Bedri Rahmi’nin seçici kurulda olduğu şiir yarışmasında birincilik kazandı. 1960 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türkçe Dergisi’nde Bektaş’ın şiirlerini Türkiye’de ilk kez yayımladı. Şiirleri on altı dile çevrildi. Şiir betikleri ile birlikte mimarlık, kültür konularını işleyen 106 yapıtı vardır. Yurtdışında, yurt içinde sayısız toplantıya katıldı, bildiriler verdi.

Aralarından Anadolu, Trakya, Marmara, İstanbul ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin de bulunduğu birçok üniversitede ders veren Cengiz Bektaş’ın Türklerin konut yapılarını incelediği ‘Türk Evi’ adlı kitabı, alanında en önemli yayınlardan biri olarak kabul ediliyor. (Kaynak: Arkiv)