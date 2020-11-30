Milliyet Sanat’tan ortak sanat projesi daveti

Derginin Contemporary İstanbul 2020 için hazırladığı; Ayşegül Sönmez danışmanlığında Fırat Gürgen tarafından üretilecek çevrimiçi ve fiziksel fuarın video sanat projesi, okurların katılımını bekliyor. Projeye dahil olmak isteyen sanatseverlerin tek yapması gereken; pandemiden önceki dönemde kültür sanat etkinliklerine katıldığı, açıkhavada konserler izlediği, sergi salonlarını gezdiği, müzelerde, fuarlarda selfie çektiği, kısacası içinden sanat geçen fotoğraflarını dergiye göndermek. Bu fotoğraflarla hazırlanacak video, projenin bir parçası olacak. Amaç, pandemi öncesine dair duyguları tetikleyerek herkesi yarına dair umutlandırmak. Katılmak isteyenler, pandemi öncesindeki çeşitli sanat etkinliklerinde çektileri fotoğrafları 5 Aralık 2020 tarihine kadar msanat@milliyet.com.tr adresine gönderebilir.